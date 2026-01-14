R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " D o b b i a m o i n v e s t i r e p e r r e n d e r e i l s i s t e m a g i u s t i z i a s e m p r e p i ù e f f i c i e n t e e d e q u o e m e t t e r l o i n c o n d i z i o n e d i r i s p o n d e r e a i m u t a m e n t i c u l t u r a l i e a l l e l e g i t t i m e a s p e t t a t i v e d e l l a c o m u n i t à . I n q u e s t o m o d o s a r à p o s s i b i l e f o r n i r e u n a r i s p o s t a t e m p e s t i v a a l l e i s t a n z e d e i c i t t a d i n i . È q u e s t a u n a c o n d i z i o n e i n d i s p e n s a b i l e p e r n o n v a n i f i c a r e q u e l l a d o m a n d a d i g i u s t i z i a c h e s p e s s o p r o v i e n e d a i s o g g e t t i p i ù d e b o l i d e l l a s o c i e t à . N o n d o b b i a m o m a i d i m e n t i c a r e c h e o g n i g i u d i z i o i n f l u i s c e s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e , d e l l e l o r o f a m i g l i e e d i c h i s t a l o r o a c c a n t o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o d e l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , C a r l o N o r d i o n e l l ' A u l a d e i G r u p p i p a r l a m e n t a r i . P e r q u e s t o m o t i v o , u n u l t e r i o r e p u n t o f o n d a m e n t a l e - h a a g g i u n t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a - è i l r i s p e t t o r i g o r o s o d e l l e n o r m e . È e s s e n z i a l e c h e c h i u n q u e s i t r o v i d i n a n z i a u n g i u d i c e p o s s a c o n t a r e s e m p r e s u l l a c e r t e z z a d e l d i r i t t o . S o l o c o s ì i l c i t t a d i n o p u ò s e n t i r s i r a s s i c u r a t o s u l l o s v o l g i m e n t o d i u n g i u s t o p r o c e s s o " .