R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e u s c i t e e s t e m p o r a n e e d e l m i n i s t r o N o r d i o o r m a i n o n s o r p r e n d o n o p i ù e s o n o u s c i t e a n c h e m o l t o s i n c e r e , c o m e q u a n d o h a d e t t o c h e q u e s t a l e g g e d i r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e t o r n e r à u t i l e p e r q u a l u n q u e f o r z a p o l i t i c a s i r i t r o v i a l g o v e r n o " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a m a r g i n e d i u n a i n i z i a t i v a e l e t t o r a l e a V e n e z i a . " Q u e s t a è u n a l e g g e f a t t a , l o a m m e t t e a n c h e l u i , p e r a s s i c u r a r e a l g o v e r n o d i t u r n o , a l l e f o r z e d i m a g g i o r a n z a , d i n o n e s s e r e i n t r a l c i a t e n e l l a l o r o a z i o n e d a l l e i n c h i e s t e d e l l a m a g i s t r a t u r a . È f a t t a p e r r i c o s t i t u i r e e r i t o r n a r e a l l a c a s t a d e i p r i v i l e g i a t i d e l l a p o l i t i c a . N o i l a c o m b a t t e r e m o p e r c h é p e r n o i c ' è u n p r i n c i p i o d i u n o r d i n a m e n t o d e m o c r a t i c o c h e è f o n d a m e n t a l e e v a r i s p e t t a t o a t u t t i i c o s t i . L a l e g g e è u g u a l e p e r t u t t i . è u g u a l e q u i n d i p e r i p o l i t i c i , è u g u a l e p e r i c o l l e t t i b i a n c h i , p e r i g r a n d i i m p r e n d i t o r i , c o m e p e r i c o m u n i c i t t a d i n i " .