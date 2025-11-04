R o m a , 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A l t r o i m p o r t a n t e p a s s o i n a v a n t i n e l p e r c o r s o d i a p p r o v a z i o n e d e l l a r i f o r m a d e l l a G i u s t i z i a . C o m e c e n t r o d e s t r a a b b i a m o g i à r a c c o l t o e d e p o s i t a t o i n C a s s a z i o n e l e f i r m e n e c e s s a r i e p e r r i c h i e d e r e i l r e f e r e n d u m c o n f e r m a t i v o , c h e d a r à a g l i i t a l i a n i l ’ u l t i m a p a r o l a , d o p o l ’ i t e r d i a p p r o v a z i o n e i n P a r l a m e n t o . N o i M o d e r a t i h a f a t t o l a p r o p r i a p a r t e , s i c u r i d e l l a b o n t à d e l l a r i f o r m a , c h e n o n è c o n t r o i m a g i s t r a t i m a è p e r i c i t t a d i n i " . C o s ì M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i M o d e r a t i . " L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e g a r a n t i s c e i n f a t t i p a r i t à t r a a c c u s a e d i f e s a e r a f f o r z a i l r u o l o d e l g i u d i c e t e r z o e i m p a r z i a l e , i l s o r t e g g i o d e l C s m r i d u c e f i n a l m e n t e l ’ i n f l u e n z a d e l l e c o r r e n t i e p r e m i a q u i n d i i l m e r i t o . N e s s u n r i s c h i o p e r l ’ i n d i p e n d e n z a d e i g i u d i c i , n e s s u n a t t a c c o a l l a C o s t i t u z i o n e o a l l a d e m o c r a z i a : l ’ o b i e t t i v o è a s s i c u r a r e p r o c e s s i p i ù e q u i e u n a g i u s t i z i a p i ù e f f i c i e n t e e t r a s p a r e n t e , n e l l ’ i n t e r e s s e d i t u t t o i l P a e s e . L a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a s i a u n ’ o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o s e r i o e r e s p o n s a b i l e , c e n t r a t o s u i c o n t e n u t i e s u u n a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e " , c o n c l u d e .