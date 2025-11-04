R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I r i f o r m i s t i d e l P d c i f a n n o s a p e r e c h e v o t e r a n n o c o n v i n t a m e n t e N o s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e ( m o l t i d i l o r o e r a n o f a v o r e v o l i ) m a v o g l i o n o d i s c u t e r e s u c o m e s i c o m u n i c h e r à q u e s t o N o . I l c h e n o n v u o l d i r e n u l l a . R e n z i f a c e v a d e l l a s e p a r a z i o n e u n a b a t t a g l i a d e l l a v i t a m a s i a s t i e n e p e r c h é c ’ è s t a t o p o c o c o n f r o n t o i n P a r l a m e n t o . I l c h e , p e r c h i h a f a t t o p a r t e d e l G o v e r n o R e n z i , f a g i à r i d e r e c o s ì . E ’ u n p o ’ c o m e s u l l ’ U c r a i n a , s o n o t u t t i c o n v i n t a m e n t e a f a v o r e d e l l ’ U c r a i n a m a v o g l i o n o c a p i r e c o m e s i c o m u n i c h e r à i l n o a l l e a r m i a l l ’ U c r a i n a u n a v o l t a c h e s i c o m p o r r à i l c a m p o l a r g o . P o s s o d i r e ? M e g l i o S c h l e i n c h e q u e s t o b a l l e t t o . A l m e n o s i c a p i s c e c o s a p e n s a " . L o s c r i v e C a r l o C a l e n d a s u i s o c i a l .