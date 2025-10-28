R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i s c r i v e s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , m a s i l e g g e a s s o g g e t t a m e n t o d e l l a m a g i s t r a t u r a a l p o t e r e e s e c u t i v o . C o m e q u a n d o a v e t e p r e s e n t a t o i l d e c r e t o R a v e , c h e p o i i n v e c e è d i v e n t a t o l a c a n c e l l a z i o n e d e l r e a t o d i c o r r u z i o n e d a l l ' e r g a s t o l o o s t a t i v o . C o m e q u a n d o a v e t e a n n u n c i a t o l a c a c c i a p e r t u t t o i l g l o b o t e r r a c q u e o a i t r a f f i c a n t i d i e s s e r i u m a n i e p o i n e a v e t e a c c o m p a g n a t o u n o a c a s a s u a c o n i l v o l o d i S t a t o . I c i t t a d i n i h a n n o l ' e s i g e n z a d i a v e r e u n a g i u s t i z i a g i u s t a e v e l o c e , m a n o n è q u e s t a l a l e g g e c h e r i s p o n d e a q u e s t e s a c r o s a n t e r i c h i e s t e . P e r f a r l o d o v r e s t e m e t t e r e m a n i a l p o r t a f o g l i o e f i n a n z i a r e l ' a u m e n t o d e l p e r s o n a l e d e l l a G i u s t i z i a e d e i m a g i s t r a t i . D i q u e s t o p e r ò n o n c ' è t r a c c i a . L a v e r i t à è c h e q u e s t a è u n a v e n d e t t a s u l l a m a g i s t r a t u r a c h e s i c o n s u m a n e l n o m e d i B e r l u s c o n i . E ' u n a r i s c r i t t u r a d e l l a C a r t a c o s t i t u z i o n a l e c h e r e n d e r e b b e f e l i c e L i c i o G e l l i , p e r c h é è l u i i l t e o r i z z a t o r e d i q u e s t a r i f o r m a d e l l a m a g i s t r a t u r a . S e s a r à a p p r o v a t a q u e s t a l e g g e , c i t a n d o i l m i n i s t r o T a j a n i , l a l e g g e s a r à u g u a l e p e r t u t t i m a f i n o a u n c e r t o p u n t o " . C o s ì l a s e n a t r i c e M 5 s D o l o r e s B e v i l a c q u a n e l l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e s u l l a S e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e .