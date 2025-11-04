R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n u n i n t e r v e n t o o g g i s u l F o g l i o , l ’ e x p r e s i d e n t e d e l l a C o n s u l t a A u g u s t o B a r b e r a , g i u r i s t a , e x d e p u t a t o d e l P c i e d e l P d s , e x m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o n e l g o v e r n o C i a m p i , s p i e g a p e r c h é v o t e r à a f a v o r e d e l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a . “ I n u t i l e g i r a r c i a t t o r n o . L a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a d i c u i s t i a m o p a r l a n d o è u n a r i f o r m a l i b e r a l e d i v e n u t a i n e v i t a b i l e d o p o l a c o s ì d e t t a r i f o r m a V a s s a l l i ( l a l e g g e d e l e g a n . 8 1 d e l 1 9 8 7 ) c h e a v e v a s m a n t e l l a t o i l v e c c h i o c o d i c e d i i m p r o n t a a u t o r i t a r i a e i n t r o d o t t o i l s i s t e m a a c c u s a t o r i o . I n e v i t a b i l e c o n s e g u e n z a l a s e p a r a z i o n e d e l l e f u n z i o n i e d e l l e c a r r i e r e , m a i n t e r v e n n e r o p i ù f a t t o r i d i r a l l e n t a m e n t o , t a l o r a p a s s i i n d i e t r o , n o n u l t i m i l ’ e m e r g e n z a t e r r o r i s t i c a e l ’ e s p l o s i o n e d e l “ g i u s t i z i a l i s m o ” d i M a n i P u l i t e " , d i c e . " I n q u e g l i a n n i p e r e v i t a r e l a c o s i d d e t t a d i s p e r s i o n e d e l l e p r o v e , l a s t e s s a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e s i e r a m o s s a i n d i r e z i o n e o p p o s t a c o n l a s e n t e n z a 3 6 1 d e l 1 9 9 8 ( c o s ì d e t t a “ S e n t e n z a N e p p i M o d o n a ” ) . E a n c o r a . “ P i e n a m e n t e l e g i t t i m a p e r l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e , a n c h e a C o s t i t u z i o n e v i g e n t e , l a p o s s i b i l e s e p a r a z i o n e d e l r e g i m e d e i d u e p i l a s t r i . S c a r t a t a l a s t r a d a d e l r a c c o r d o c o n i l g o v e r n o ( i n i z i a l m e n t e p r e f e r i t a d a C a l a m a n d r e i ) , i l m o m e n t o d i c o l l e g a m e n t o d e l l a m a g i s t r a t u r a c o n i l p o t e r e p o l i t i c o v e r r à i n f a t t i i n d i v i d u a t o n e l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e a f f i d a t a a l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a e n e l l ’ i m m i s s i o n e n e l C o n s i g l i o s t e s s o d i u n t e r z o d i l a i c i , e l e t t i d a l P a r l a m e n t o , m e n t r e a l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a v e r r a n n o a f f i d a t i s o l o l ’ o r g a n i z z a z i o n e e i l f u n z i o n a m e n t o d e i s e r v i z i r e l a t i v i a l l a g i u s t i z i a ( a r t . 1 1 0 ) , e l a p r o m o z i o n e d e l l ’ a z i o n e d i s c i p l i n a r e ( a r t . 1 0 7 ) . U n C o n s i g l i o s u p e r i o r e c o n c o m p i t i , d u n q u e , d i “ g a r a n z i a ” ; n o n d o v r e b b e i n v e c e s v o l g e r e f u n z i o n i d i “ r a p p r e s e n t a n z a ” , n é d e l P a r l a m e n t o n é d e i m a g i s t r a t i " , p r o s e g u e . " C a d o n o p e r t a n t o l e o b i e z i o n i ( q u e l l e g i u r i d i c h e a l m e n o ) a l “ s o r t e g g i o ” d e i c o m p o n e n t i d e i d u e C s m , f o n d a t e i n v e c e q u a l o r a d o v e s s e t r a t t a r s i d i e l e g g e r e “ r a p p r e s e n t a n t i ” . N o n c r e d o , i n f i n e , c h e l a v i t t o r i a n e l r e f e r e n d u m p o r t e r à a u n a s u b o r d i n a z i o n e a l p o t e r e p o l i t i c o . L o i m p e d i s c e i l n u o v o t e s t o d e l l ’ a r t . 1 0 4 l a d d o v e s t a b i l i s c e c h e “ l a m a g i s t r a t u r a c o s t i t u i s c e u n o r d i n e a u t o n o m o e i n d i p e n d e n t e d a o g n i a l t r o p o t e r e e d è c o m p o s t a d a i m a g i s t r a t i d e l l a c a r r i e r a g i u d i c a n t e e d e l l a c a r r i e r a r e q u i r e n t e ” , s p i e g a B a r b e r a .