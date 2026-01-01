R o m a , 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - " A l l ’ i n i z i o d e l n u o v o a n n o , l a G i o r n a t a M o n d i a l e d e l l a P a c e r i c h i a m a v a l o r i c h e i n t e r p e l l a n o l e c o s c i e n z e d i t u t t i . I c o n f l i t t i i n c o r s o n e l m o n d o r a p p r e s e n t a n o u n a f e r i t a d o l o r o s a , a n c o r a a p e r t a e i n a t t e s a d i e s s e r e r i m a r g i n a t a . R i n g r a z i o i l S a n t o P a d r e p e r i l s u o a p p e l l o a u n a p a c e d i s a r m a t a e d i s a r m a n t e , c h e i n v i t a a u n a r i f l e s s i o n e p r o f o n d a e i n d i c a , i n q u e s t a c o m p l e s s a f a s e s t o r i c a , l a v i a d i u n i m p e g n o d a p o r t a r e a v a n t i c o n d e t e r m i n a z i o n e p e r u n m o n d o l i b e r o d a o d i o , v i o l e n z a e c o n f l i t t i " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a .