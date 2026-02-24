R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A v v i c i n a r e i l p u b b l i c o a u n a r e a l t à s p e s s o p o c o v i s i b i l e , r i c o r d a n d o c h e d i e t r o o g n i m a l a t t i a r a r a c i s o n o s t o r i e , b i s o g n i e p e r c o r s i d i v i t a . E ' l ' o b i e t t i v o d e l l a c a m p a g n a R a r e M e a n s C a r e p r o m o s s a d a S o b i I t a l i a ( S w e d i s h O r p h a n B i o v i t r u m ) c h e , a v v i a t a l o s c o r s o d i c e m b r e a l i v e l l o n a z i o n a l e , è a t t i v a a M i l a n o , t r a s f o r m a n d o l a s t o r i c a e d i c o l a d i L a r g o C r o c e t t a , f i n o a l 2 8 f e b b r a i o - G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l e m a l a t t i e r a r e , i n u n ' i n s t a l l a z i o n e f l o r e a l e . I n q u e s t o s p a z i o v e r r a n n o d i s t r i b u i t e a i p a s s a n t i d e l l e s i m b o l i c h e g e r b e r e a r a n c i o n i , o g n u n a a c c o m p a g n a t a d a m a t e r i a l e i n f o r m a t i v o c h e c o n d i v i d e i l m e s s a g g i o d i s e n s i b i l i z z a z i o n e d e l l a c a m p a g n a s t e s s a : f a r c o n o s c e r e , a t t r a v e r s o u n l i n g u a g g i o s i m b o l i c o e i n c l u s i v o , l ' u n i c i t à , l a v i s i o n e e l ' i m p e g n o d i S o b i n e i c o n f r o n t i d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a , p r o m u o v e n d o u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a c u l t u r a l e e s o c i a l e s u l v a l o r e d e l l ' a s c o l t o e d e l l ' a t t e n z i o n e . L ' i n s t a l l a z i o n e - s p i e g a l ' a z i e n d a b i o f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - è q u i n d i p e n s a t a p e r c o i n v o l g e r e a t t i v a m e n t e i c i t t a d i n i c h e l o d e s i d e r e r a n n o . U n l a t o d e l l ' e d i c o l a è c a r a t t e r i z z a t o i n f a t t i d a u n g r a n d e s p e c c h i o c h e f u n g e d a p h o t o b o o t h s p o n t a n e o e a p e r t o , c o n l a s c r i t t a ' P e r c h é a n c h e u n s o l o i s t a n t e è p i e n o d i v i t a ' . " R a r e M e a n s C a r e r a p p r e s e n t a l ' e s s e n z a d e l l a m i s s i o n e d i S o b i - a f f e r m a F a b r i z i o C a p e t t a , V p e G e n e r a l M a n a g e r d i S o b i I t a l i a , G r e c i a , M a l t a e C i p r o - L a r a r i t à , p e r n o i , n o n è i n v i s i b i l e . L e p e r s o n e c o n m a l a t t i e r a r e e i l o r o c a r e g i v e r d e v o n o e s s e r e a s c o l t a t i e p o t e r c o n t a r e s u u n a p r e s e n z a c o s t a n t e . L a c e n t r a l i t à d e l l e p e r s o n e è i n f a t t i p e r n o i f o n d a m e n t a l e : q u e s t o v a l o r e g u i d a i l n o s t r o i m p e g n o n e l l e m a l a t t i e r a r e v e r s o l a c o m u n i t à d e i p a z i e n t i , l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e n o i s t e s s i . C o n q u e s t a i n s t a l l a z i o n e v o g l i a m o o f f r i r e a l l a c i t t à d i M i l a n o u n s i m b o l o t a n g i b i l e d e l l a n o s t r a d e d i z i o n e e d e l n o s t r o o b i e t t i v o d i s e n s i b i l i z z a r e e r i c h i a m a r e l ' a t t e n z i o n e s u l l e m a l a t t i e r a r e . U n f i o r e è u n g e s t o s e m p l i c e , m a p o t e n t e , c h e r a p p r e s e n t a S o b i e i l n o s t r o i m p e g n o c o n c r e t o n e l f a r e i n f o r m a z i o n e , n e l l ' a s c o l t o e n e l l a r e s p o n s a b i l i t à v e r s o l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n u n a p a t o l o g i a r a r a " . L e m a l a t t i e r a r e - r i p o r t a l a n o t a - r a p p r e s e n t a n o u n a s f i d a s a n i t a r i a e s o c i a l e d i p r o p o r z i o n i g l o b a l i . C o n o l t r e 1 0 m i l a p a t o l o g i e c o n o s c i u t e c h e c o l p i s c o n o c i r c a 4 0 0 m i l i o n i d i p e r s o n e n e l m o n d o , l a r e a l t à è c h e p e r i l 9 5 % n o n e s i s t e a n c o r a u n a c u r a a p p r o v a t a . L ' i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e i n u n i m p e g n o p i ù a m p i o d i S o b i , U n i t e 4 R a r e , v e r s o l e c o m u n i t à d i p a z i e n t i e c a r e g i v e r n e l l e m a l a t t i e r a r e . C o - c r e a t a c o n l e l e a d e r s h i p d e l l e c o m u n i t à d i p a z i e n t i i n t e r n a z i o n a l i e i l t o p m a n a g e m e n t d e l l ' a z i e n d a , l ' i n i z i a t i v a s i f o n d a s u l l ' e s p e r i e n z a s t o r i c a d e l l a c o m p a n y e r a f f o r z a i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a , d e f i n e n d o i n m o d o c h i a r o l ' i m p a t t o c h e s i d e s i d e r a g e n e r a r e e c o s a p a z i e n t i e c a r e g i v e r p o s s o n o a s p e t t a r s i . P a r t e i n t e g r a n t e d e l D n a d e l l a f a r m a c e u t i c a , U n i t e 4 R a r e r i f l e t t e i l s u o i m p e g n o c o m e l e a d e r g l o b a l e n e l l e t e r a p i e i n n o v a t i v e , g u i d a t i d a i v a l o r i d i c u r a , a m b i z i o n e , r e s p o n s a b i l i t à , u r g e n z a e c o l l a b o r a z i o n e .