R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " D i f e n d e r e i d i r i t t i u m a n i è u n a s c e l t a p o l i t i c a e i d e n t i t a r i a . L ' u m a n e s i m o è p a r t e d e l l a s t o r i a d e l l ' E u r o p a . E ' i l r i s p e t t o p e r o g n i p e r s o n a . L ' E u r o p a è l ' u n i c o c o n t i n e n t e d o v e n o n c ' è l a p e n a d i m o r t e . O g g i v e n g o n o p r e m i a t i d u e g i o r n a l i s t i c h e h a n n o d i f e s o l a l i b e r t à d i s t a m p a . C e r c a r e d i m e t t e r e i l b a v a g l i o a l l a s t a m p a è u n a s c e l t a c h e f a n n o i r e g i m i i l l i b e r a l i , c h e n o n v o g l i o n o a s c o l t a r e v o c i d i v e r s e . P e r n o i è i m p o r t a n t e d i f e n d e r e i l p r i n c i p i o d e l l a p l u r a l i t à " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i i n t e r v e n e n d o a R o m a a l P r e m i o S a c h a r o v 2 0 2 5 . " L a s c u o l a d e v e g a r a n t i r e l a l i b e r t à , c h e è l a p a r o l a c h i a v e . L a l i b e r t à n a s c e p r i m a d i q u a l s i a s i i s t i t u z i o n e - s p i e g a T a j a n i a g l i s t u d e n t i i n p l a t e a n e l l a s e d e d i E s p e r i e n z a E u r o p a - D a v i d S a s s o l i - N a s c i a m o c o n i n o s t r i d i r i t t i c h e d e v o n o e s s e r e d i f e s i d a l l o S t a t o . L o S t a t o n o n d e v ' e s s e r e u n p a d r o n e , n o i s i a m o p a d r o n i d i n o i s e s s i e i n o s t r i d i r i t t i v e n g o n o p r i m a . E ' g i u s t o c h e i l P a r l a m e n t o E u r o p e o , d e m o c r a t i c a m e n t e e l e t t o , a b b i a m a g g i o r i p o t e r i . D o b b i a m o m e t t e r e l a p e r s o n a a l c e n t r o , l e i s t i t u z i o n i s o n o a l s e r v i z i o d e l c i t t a d i n o a c u i d e v o n o d a r e r i s p o s t e " . " I l p r e m i o S a c h a r o v è u n p r e m i o a l l a l i b e r t à - c o n c l u d e i l m i n i s t r o - D u e g i o r n a l i s t i c h e p r e m i a m o o g g i s o n o i n c a r c e r e . P e n s i a m o a c i ò c h e s u c c e d e i n R u s s i a e i n a l t r i P a e s i , d o v e s e n o n s e i o m o l o g a t o f i n i s c i i n g a l e r a . L ' E u r o p a d e v e d i f e n d e r e l a l i b e r t à e i l p r e m i o S a c h a r o v r a p p r e s e n t a p r o p r i o q u e s t o . E ' i l s i m b o l o d e l l ' E u r o p a , d e l l a d e m o c r a z i a e l o p o s s i a m o p r o p o r r e a g l i a l t r i . L a d e m o c r a z i a d e v e a v e r e l a f o r z a a n c h e d i r e s p i n g e r e g l i a t t i v i o l e n t i , c o m e q u e l l i a v v e n u t i i n A u s t r a l i a . I l m o d e l l o c h e a b b i a m o d i s o c i e t à è f a t t o a n c h e d i v a l o r i , s e n z a i q u a l i l a s o c i e t à n o n v a a v a n t i . B i s o g n a d i f e n d e r e c i ò i n c u i s i c r e d e , d i f e n d e r e l a p r o p r i a l i b e r t à e q u e l l a d e g l i a l t r i " .