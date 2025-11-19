R o m a , 1 9 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " R o m a è l a c a p i t a l e a n c h e d e l g i o r n a l i s m o e d e v e c o n t i n u a r e a d e s s e r l o . È i m p o r t a n t e c h e , a n c h e d i f r o n t e a g r a n d i t r a s f o r m a z i o n i e c o n o m i c h e e t e c n o l o g i c h e , i l g r a n d e g i o r n a l i s m o i n d i p e n d e n t e , a u t o n o m o e l i b e r o n o n v e n g a m e n o , p e r c h é r a p p r e s e n t a u n a c o n d i z i o n e p e r l a d e m o c r a z i a ” . C o s ì i l s i n d a c o d i R o m a R o b e r t o G u a l t i e r i a l l e c e l e b r a z i o n i d e i 7 0 a n n i d e L ’ E s p r e s s o a P a l a z z o B r a n c a c c i o a R o m a . “ V o g l i o r i v o l g e r e i m i g l i o r i a u g u r i a L ’ E s p r e s s o , 7 0 a n n i s o n o u n c o m p l e a n n o i m p o r t a n t e ” h a s o t t o l i n e a t o r i c o r d a n d o c o m e q u e l l a f o n d a t a d a A r r i g o B e n e d e t t i e E u g e n i o S c a l f a r i , o g g i d i r e t t a d a E m i l i o C a r e l l i , è u n a t e s t a t a “ c h e h a f a t t o n o n s o l o l a s t o r i a d e l g i o r n a l i s m o i t a l i a n o m a a n c h e d e l l ’ I t a l i a , o s p i t a n d o l e f i r m e d e i p i ù g r a n d i g i o r n a l i s t i i t a l i a n i . S o n o s e m p r e s t a t o u n l e t t o r e d e L ' E s p r e s s o e q u a n d o l e g g i , t u t t i i n f i l a , i n o m i d e i p r o f e s s i o n i s t i c h e c i h a n n o l a v o r a t o t i t r o v i d a v a n t i a d u n v e r o f i r m a m e n t o d i s t e l l e " . " E ' i m p o r t a n t e - p r o s e g u e i l s i n d a c o d i R o m a - a n c h e l a f u n z i o n e c i v i l e d e l l a t e s t a t a : q u a n d o n a s c e , n e l 1 9 5 5 , L ' E s p r e s s o a n t i c i p a l a m o d e r n i z z a z i o n e , a n c h e p o l i t i c a , d e l P a e s e d e g l i a n n i ‘ 6 0 e s e g n a l ' i n g r e s s o i n u n g i o r n a l i s m o i n d i p e n d e n t e , n o n d i p a r t i t o . D i v e r s e p o i l e i n c h i e s t e c r i t i c h e p u b b l i c a t e , a n c h e s u R o m a : a d i c e m b r e d e l 1 9 5 5 t i t o l ò ‘ C a p i t a l e c o r r o t t a = n a z i o n e i n f e t t a ’ u n a g r a n d e i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a c h e f e c e l a s t o r i a ” . N e g l i a n n i L ’ E s p r e s s o “ h a a v u t o l a c a p a c i t à d i a r r i c c h i r e i l d i s c o r s o n o n s o l o p u b b l i c o m a a n c h e p o l i t i c o , g r a z i e a e l e m e n t i d i a n a l i s i e d i c r i t i c a . S i a m o d u n q u e c o n t e n t i c h e c o n t i n u i a p r o d u r r e g i o r n a l i s m o d i q u a l i t à , p e r c h é c ' è a n c h e u n a r e s p o n s a b i l i t à ” n e l p o r t a r e “ q u e s t o n o m e ” c o n c l u d e G u a l t i e r i .