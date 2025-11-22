R o m a , 2 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N e l 2 0 2 4 i l g i o c o o n l i n e i l l e g a l e n e l l ’ U e h a g e n e r a t o r i c a v i p e r 8 0 , 6 m i l i a r d i d i e u r o , s o t t r a e n d o a g l i S t a t i o l t r e 2 0 m i l i a r d i d i e n t r a t e f i s c a l i . U n f e n o m e n o c h e v e d e g l i o p e r a t o r i n o n a u t o r i z z a t i d e t e n e r e i l 7 1 % d e l m e r c a t o , p i ù d e l d o p p i o r i s p e t t o a l c o m p a r t o l e g a l e . E ' q u a n t o s i l e g g e n e l l o s t u d i o c o n d o t t o d a Y i e l d S e c p e r l a E u r o p e a n C a s i n o A s s o c i a t i o n . " L a r i c e r c a h a d u e p r e g i - c o m m e n t a M o r e n o M a r a s c o , p r e s i d e n t e d i L o g i c o - i n t a n t o , p e r c h é r i m e t t e a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o i l g i o c o o n l i n e . A n c h e q u a n d o s i p a r l a d i p u b b l i c i t à s i c o n s i d e r a s e m p r e e s o l t a n t o q u e l l a i n t v e s p o n s o r i z z a z i o n i m a q u e l l a o n l i n e d a p a r t e d e l g i o c o i l l e g a l e l ’ h a s e m p r e f a t t a d a p a d r o n e , a s c a p i t o d i q u e l l a l e g a l e . E p o i , f i n a l m e n t e , u n a r i c e r c a f o t o g r a f a c o n c h i a r e z z a i l p r o b l e m a d e l l a c a n a l i z z a z i o n e e i l r u o l o c e n t r a l e d e l c o n c e s s i o n a r i o . I d a t i - p r o s e g u e - c o n f e r m a n o c h e l a d o m a n d a d i g i o c o e s i s t e a p r e s c i n d e r e d a l l a p u b b l i c i t à : s e n o n è l e g a l e , s a r à i l l e g a l e . I g n o r a r e q u e s t a r e a l t à è u n e r r o r e c h e f a v o r i s c e g l i o p e r a t o r i f u o r i d a l l a l e g a l i t à m e n t r e o c c o r r e u n a p o l i t i c a p r a g m a t i c a c h e t u t e l i i c o n s u m a t o r i e g a r a n t i s c a l a l e g a l i t à . V i e t a r e a c h i h a u n a r e g o l a r e c o n c e s s i o n e d i c o m u n i c a r e , s o p r a t t u t t o o n l i n e , s i g n i f i c a l a s c i a r e c a m p o l i b e r o a l s e t t o r e i l l e g a l e , c h e n o n r i s p e t t a d i v i e t i e c o n t i n u a a i n t e r c e t t a r e i c o n s u m a t o r i . L a p u b b l i c i t à d e g l i o p e r a t o r i a u t o r i z z a t i n o n e r a s o l o ' m a r k e t i n g ' : s e r v i v a a n c h e a c o n t r a s t a r e l a v i s i b i l i t à d e l l e p i a t t a f o r m e n o n r e g o l a m e n t a t e , c h e o g g i d o m i n a n o i l d i g i t a l e . È n e c e s s a r i o p u b b l i c i z z a r e i m a r c h i , a t t u a r e l e n o r m e g i à e s i s t e n t i p e r b l o c c a r e l e t r a n s a z i o n i f i n a n z i a r i e e a d o t t a r e s t r a t e g i e e f f i c a c i s u i c a n a l i d i g i t a l i " , d i c e a n c o r a M a r a s c o . S u l l e t r a n s a z i o n i f i n a n z i a r i e , M a r a s c o s o t t o l i n e a : " L o s t u d i o r i v e l a c h e i l p r o b l e m a è d i l i v e l l o e u r o p e o e q u e s t o s i g n i f i c a c h e l a p o l i t i c a n a z i o n a l e e c o m u n i t a r i a d o v r e b b e r o c o l l a b o r a r e p e r a p p l i c a r e a l g i o c o o n l i n e s t r u m e n t i e f f i c a c i g i à b e n n o t e a i g o v e r n i d e g l i S t a t i M e m b r i g i à a d o t t a t e n e l s e t t o r e f i n a n z i a r i o . C i c h i e d i a m o p e r q u a l i m o t i v i n o n s i a s t a t o f a t t o s i n o r a , n e a n c h e q u a n d o a i v e r t i c i A d m s e d e v a u n a l t o e s p o n e n t e d i p r o v e n i e n z a C o n s o b , f a v o r e v o l e e a v v e z z o a q u e s t e s o l u z i o n i " .