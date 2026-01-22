T o k y o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l r i a v v i o d e l l a p i ù g r a n d e c e n t r a l e n u c l e a r e d e l m o n d o è s t a t o s o s p e s o i n G i a p p o n e , p o c h e o r e d o p o l ' i n i z i o d e l p r o c e s s o . L o h a c o m u n i c a t o i l s u o g e s t o r e , a g g i u n g e n d o c h e i l r e a t t o r e è r i m a s t o " s t a b i l e " . " U n a l l a r m e d e l s i s t e m a d i m o n i t o r a g g i o è s c a t t a t o d u r a n t e l e p r o c e d u r e d i a v v i o d e l r e a t t o r e e l e o p e r a z i o n i s o n o a t t u a l m e n t e s o s p e s e " , h a d i c h i a r a t o a l l ' A f p T a k a s h i K o b a y a s h i , p o r t a v o c e d e l l ' o p e r a t o r e T o k y o E l e c t r i c ( T e p c o ) .