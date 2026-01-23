( A d n k r o n o s ) - I l G i a p p o n e t o r n e r à a l l e u r n e l ’ 8 f e b b r a i o , a m e n o d i s e d i c i m e s i d a l l ’ u l t i m a v o l t a . U n a s c e l t a t u t t ’ a l t r o c h e o r d i n a r i a , v o l u t a d a l l a p r e m i e r S a n a e T a k a i c h i , c h e i l 1 9 g e n n a i o h a s c i o l t o l a C a m e r a b a s s a d e l P a r l a m e n t o , a p r e n d o u n a d e l l e c a m p a g n e e l e t t o r a l i p i ù b r e v i e i n c e r t e d e l d o p o g u e r r a . P e r c a p i r e c o s a s t a s u c c e d e n d o – e p e r c h é q u e s t e e l e z i o n i c o n t a n o a n c h e f u o r i d a l G i a p p o n e – c o n v i e n e p a r t i r e d a l c o n t e s t o p o l i t i c o e d a l l e p o s t e i n g i o c o . T a k a i c h i , p r i m a d o n n a a l l a g u i d a d e l P a e s e , è i n c a r i c a d a o t t o b r e e g o d e d i u n c o n s e n s o p e r s o n a l e e l e v a t o . H a d e c i s o d i c a p i t a l i z z a r e q u e s t a p o p o l a r i t à p e r r a f f o r z a r e l a m a g g i o r a n z a p a r l a m e n t a r e e c o n s o l i d a r e l a p r o p r i a l e a d e r s h i p , t r a s f o r m a n d o d i f a t t o i l v o t o i n u n r e f e r e n d u m s u s e s t e s s a . N o n a c a s o h a d i c h i a r a t o c h e s a r a n n o g l i e l e t t o r i a d e c i d e r e s e d e b b a r e s t a r e o m e n o n e l s u o a t t u a l e r u o l o . L a m o s s a è a n c h e d i f e n s i v a , e i l c a l e n d a r i o è e c c e z i o n a l e : s o l o 1 6 g i o r n i t r a s c i o g l i m e n t o e v o t o , i l p e r i o d o p i ù b r e v e d a l 1 9 4 5 , e i n u n a f a s e d e l l ’ a n n o c h e d i s o l i t o è d e d i c a t a a l l a d i s c u s s i o n e d e l b i l a n c i o . A n t i c i p a r e l e e l e z i o n i s i g n i f i c a e v i t a r e m e s i d i l a v o r i p a r l a m e n t a r i e s c o n t r i c o n l ’ o p p o s i z i o n e c h e p o t r e b b e r o e r o d e r e i l c o n s e n s o . I l v o t o a r r i v a d o p o u n a s e r i e d i s c o s s e . A o t t o b r e s i è r o t t a l a s t o r i c a c o a l i z i o n e c h e p e r o l t r e v e n t i c i n q u e a n n i h a g o v e r n a t o i l G i a p p o n e . I l P a r t i t o L i b e r a l D e m o c r a t i c o ( L d p ) , f o r z a c a r d i n e d e l l a p o l i t i c a n i p p o n i c a , h a p e r s o l ’ a l l e a t o K o m e i t o e h a c o s t r u i t o u n a n u o v a m a g g i o r a n z a c o n i l J a p a n I n n o v a t i o n P a r t y , f o r m a z i o n e r i f o r m i s t a e l i b e r a l e n a t a a O s a k a . S u l f r o n t e o p p o s t o , l ’ o p p o s i z i o n e s i è r i c o m p a t t a t a : i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o C o s t i t u z i o n a l e e K o m e i t o h a n n o d a t o v i t a a l l a C e n t r i s t R e f o r m A l l i a n c e , u n ’ a l l e a n z a c e n t r i s t a c h e p u n t a a f e r m a r e l a s v o l t a a d e s t r a d e l g o v e r n o , s o p r a t t u t t o s u s i c u r e z z a , p o l i t i c a v e r s o g l i s t r a n i e r i e t e m i s o c i a l i . L a C a m e r a d e i R a p p r e s e n t a n t i c o n t a 4 6 5 s e g g i . D i q u e s t i , 2 8 9 s o n o a s s e g n a t i i n c o l l e g i u n i n o m i n a l i e 1 7 6 c o n m e t o d o p r o p o r z i o n a l e . C h i c o n t r o l l a l a C a m e r a f o r m a i l g o v e r n o e d e l e g g e i l p r i m o m i n i s t r o . P r o p r i o n e i c o l l e g i u n i n o m i n a l i s i g i o c h e r à l a p a r t i t a d e c i s i v a : i l s o s t e g n o o r g a n i z z a t o d i K o m e i t o , l e g a t o a l m o v i m e n t o b u d d h i s t a S o k a G a k k a i , p o t r e b b e s p o s t a r s i v e r s o l ’ o p p o s i z i o n e e r i b a l t a r e d e c i n e d i s e g g i c h e i n p a s s a t o a n d a v a n o a u t o m a t i c a m e n t e a l L d p . A l c e n t r o d e l l a c a m p a g n a c ’ è i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o . I l G i a p p o n e è a l l e p r e s e c o n u n a c r i s i d e l c o s t o d e l l a v i t a c h e d u r a d a q u a s i q u a t t r o a n n i : s a l a r i r e a l i i n c a l o , c r e s c i t a d e b o l e , i n f l a z i o n e s u b e n i e s s e n z i a l i c o m e c i b o e d e n e r g i a . T u t t i p r o m e t t o n o t a g l i a l l a t a s s a s u i c o n s u m i , m a i l r i s c h i o – a v v e r t o n o e c o n o m i s t i e m e r c a t i – è u n b u c o n e i c o n t i p u b b l i c i e n e l f i n a n z i a m e n t o d e l s i s t e m a d i w e l f a r e . A c c a n t o a l l ’ e c o n o m i a , p e s a l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e . T a k a i c h i r a p p r e s e n t a l ’ a l a p i ù a s s e r t i v a d e l L d p e h a l a s c i a t o i n t e n d e r e d i v o l e r a f f r o n t a r e t e m i d i v i s i v i , c o m e i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a d i f e s a e p e r s i n o i l d i b a t t i t o s u i l i m i t i s t o r i c i i m p o s t i a l G i a p p o n e i n m a t e r i a m i l i t a r e , s u l l o s f o n d o d e l l e t e n s i o n i c o n l a C i n a . È u n o d e i p u n t i c h e h a s p i n t o K o m e i t o , c h e c e r c a v a u n a p p r o c c i o p i ù m o r b i d o c o n P e c h i n o , a r o m p e r e l ’ a l l e a n z a e c h e p o l a r i z z a l ’ e l e t t o r a t o . I n f i n e , c r e s c e i l t e m a d e l l ’ i m m i g r a z i o n e e d e l l a p r e s e n z a s t r a n i e r a . L a c o m p a r s a d i p i c c o l i p a r t i t i n a z i o n a l i s t i c o m e S a n s e i t o s e g n a l a u n m a l e s s e r e d i f f u s o , c h e i l L d p c e r c a d i i n t e r c e t t a r e i r r i g i d e n d o i l d i s c o r s o s u i c o n t r o l l i . S e i l L d p e g l i a l l e a t i o t t e r r a n n o u n a m a g g i o r a n z a s o l i d a , T a k a i c h i n e u s c i r à r a f f o r z a t a e p o t r à g o v e r n a r e c o n m a g g i o r e m a r g i n e , c o m p e n s a n d o l a d e b o l e z z a n e l l a C a m e r a a l t a . S e i n v e c e l a c o a l i z i o n e p e r d e s s e l a m a g g i o r a n z a , l a p r e m i e r h a g i à p r o m e s s o l e d i m i s s i o n i : s i a p r i r e b b e u n a f a s e d i i n s t a b i l i t à , c o n u n a n u o v a c o r s a a l l a l e a d e r s h i p n e l p a r t i t o d i g o v e r n o e r i t a r d i s u l l ’ a p p r o v a z i o n e d e l b i l a n c i o . I n b r e v e , n o n s i t r a t t a s o l o d i u n p a s s a g g i o e l e t t o r a l e i n t e r n o . I l v o t o d i r à s e i l G i a p p o n e i m b o c c h e r à c o n d e c i s i o n e u n a t r a i e t t o r i a p i ù c o n s e r v a t r i c e e a s s e r t i v a , o s e l ’ e l e t t o r a t o p r e f e r i r à f r e n a r e u n a s v o l t a c h e t o c c a e c o n o m i a , s i c u r e z z a e i d e n t i t à . U n a s c e l t a c h e , i n u n ’ A s i a s e m p r e p i ù c e n t r a l e n e g l i e q u i l i b r i g l o b a l i , r i g u a r d a d a v i c i n o a n c h e l ’ E u r o p a e l ’ I t a l i a . ( d i G i o r g i o R u t e l l i )