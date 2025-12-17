R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ' a r t e , l a p o e s i a e t u t t a l a c u l t u r a n o n è s o l o c o n t e m p l a z i o n e e d e s t e t i c a , m a è s t i m o l o a l l ’ a z i o n e e a l l a r i f l e s s i o n e . I n q u e s t i t e m p i d i f f i c i l i c h e s t i a m o v i v e n d o , a b b i a m o b i s o g n o d i n u t r i r c i d i c u l t u r a p e r p o t e r s o p r a v v i v e r e e m i g l i o r a r c i " . C o s ì G i a n n i L e t t a , p r e s i d e n t e d e l l a G i u r i a d e l P r e m i o L a u r e n t u m , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l a X X X I X e d i z i o n e n e l l a S a l a d e l l a L u p a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i .