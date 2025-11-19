R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l f a t t o p e r u n ’ a s s i c u r a z i o n e d i l a v o r a r e c o n i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n o n è u n a d i m i n u t i o m a è a v v a l o r a r e l ’ o u t c o m e f i n a l e c h e i l c i t t a d i n o r i c e v e r i s p e t t o l a s a l u t e ” . L o d i c h i a r a C r i s t i a n o G i a n n i , C h i e f H e a l t h O f f i c e r d i A x a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l l ’ e v e n t o d i a p e r t u r a d e l l a S o c i a l S u s t a i n a b i l i t y W e e k i n c o r s o o g g i a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . “ I l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e è s e n z a d u b b i o u n ’ e c c e l l e n z a e g l i i t a l i a n i s o n o s e m p r e c r i t i c i g u a r d a n d o i l g i a r d i n o d i c a s a . C o n f r o n t a n d o i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e c o n q u e l l i d i a l t r i p a e s i e u r o p e i e o l t r e o c e a n o n o n c ’ è p a r a g o n e . I n a l t r e p a r t i d e l m o n d o l o s p e n d i n g è m o l t o p i ù a l t o e l a q u a l i t à è m o l t o d i v e r s a ” , s o t t o l i n e a G i a n n i , a g g i u n g e n d o c h e “ i n I t a l i a i l p r o b l e m a n o n è l a q u a l i t à d e l S e r v i z i o m a l a s u a t e n u t a . C i o è , q u a n t o q u e s t o s i a s e m p r e i n g r a d o d i g e s t i r e b i s o g n i c h e c a m b i a n o ” . “ L ’ a z i e n d a c h e h a s o l u z i o n i d i w e l f a r e è m o l t o p i ù c o m p e t i t i v a n e l m e r c a t o d e l l a v o r o r i s p e t t o a c h i n o n c e l ’ h a . È i n g r a d o d i t e n e r e i d i p e n d e n t i m i g l i o r i , r i d u r r e l ’ a s s e n t e i s m o e d à p i ù c a p a c i t à d i s p e s a . A x a s u q u e s t o s i p o s i z i o n a i n m a n i e r a d e d i c a t a c o n s o l u z i o n i d i a c c e s s o a l l a s p e s a , i n m o d o c h e u n ’ a z i e n d a p u ò v e n i r e d a n o i e c o s t r u i r e u n p a c c h e t t o p e r i p r o p r i c l i e n t i e n d - t o - e n d ” , a g g i u n g e G i a n n i .