Roma, 18 nov.(Adnkronos) - Il fatto per unassicurazione di lavorare con il Servizio sanitario non è una diminutio ma è avvalorare loutcome finale che il cittadino riceve rispetto la salute. Lo dichiara Cristiano Gianni, Chief Health Officer di Axa Italia, intervenendo allevento di apertura della Social Sustainability Week in corso oggi a Palazzo dellInformazione a Roma. Il Servizio sanitario nazionale è senza dubbio uneccellenza e gli italiani sono sempre critici guardando il giardino di casa. Confrontando il Servizio sanitario nazionale con quelli di altri paesi europei e oltreoceano non cè paragone. In altre parti del mondo lo spending è molto più alto e la qualità è molto diversa, sottolinea Gianni, aggiungendo che in Italia il problema non è la qualità del Servizio ma la sua tenuta. Cioè, quanto questo sia sempre in grado di gestire bisogni che cambiano. Lazienda che ha soluzioni di welfare è molto più competitiva nel mercato del lavoro rispetto a chi non ce lha. È in grado di tenere i dipendenti migliori, ridurre lassenteismo e dà più capacità di spesa. Axa su questo si posiziona in maniera dedicata con soluzioni di accesso alla spesa, in modo che unazienda può venire da noi e costruire un pacchetto per i propri clienti end-to-end, aggiunge Gianni.