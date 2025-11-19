Roma, 18 nov.(Adnkronos) - Per la prevenzione del tumore al seno e delle patologie oncologiche, abbiamo creato nel 2017 la carovana della prevenzione, portandola direttamente in azienda e nei luoghi di lavoro. Facciamo screening e prevenzione secondaria allinterno delle aziende perché la vita di tutti diventa sempre più frenetica, è sempre più difficile prendere il tempo per fare una visita. Lo ha detto Silvia Giammarresi, Head Corporate Fundraising di Komen Italia, intervenendo alla Social Sustainability Week in corso oggi a Palazzo dellInformazione a Roma. Le aziende spiega Giammarresi - hanno visto che cera questa necessità e abbiamo iniziato a collaborare in maniera sinergica offrendo unofferta di mammografie e di ecografie senologiche. Il tutto abbinato a un percorso di sensibilizzazione con incontri dove vengono spiegate norme di prevenzione con supporto medici terapia integrata conclude Giammarresi.