R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - A p a r t i r e d a l 1 0 f e b b r a i o , i l p r o g e t t o " N o n n o C l i c c a Q u i " p o r t e r à u n ' i n n o v a t i v a e s p e r i e n z a d i a p p r e n d i m e n t o i n t e r g e n e r a z i o n a l e i n 2 0 c e n t r i a n z i a n i i n t u t t a I t a l i a . L ' i n i z i a t i v a n a s c e d a l l ' u r g e n z a d i c o l m a r e u n g a p d i g i t a l e p r e o c c u p a n t e : s o l o i l 4 , 4 % d e g l i a d u l t i t r a i 6 5 e i 7 4 a n n i p o s s i e d e c o m p e t e n z e d i g i t a l i e i n f o r m a t i c h e d i b a s e , n o n o s t a n t e m o l t i " o v e r 6 5 " c o n t i n u i n o a l a v o r a r e e u t i l i z z i n o q u o t i d i a n a m e n t e d i s p o s i t i v i t e c n o l o g i c i . L e p o r t e d e i c e n t r i a n z i a n i s i a p r i r a n n o p e r a c c o g l i e r e u n i n c o n t r o u n i c o t r a n o n n i B a b y B o o m e r s e n i p o t i d e l l a G e n e r a z i o n e Z . D u r a n t e i l t o u r , 1 . 6 0 0 s t u d e n t i p r o v e n i e n t i d a s c u o l e s e c o n d a r i e d i p r i m o e s e c o n d o g r a d o s i t r a s f o r m e r a n n o i n v e r i e p r o p r i d o c e n t i , i n s e g n a n d o a c i r c a 4 . 0 0 0 n o n n i c o m e u t i l i z z a r e s t r u m e n t i d i g i t a l i m o d e r n i , n a v i g a r e s u l w e b i n s i c u r e z z a e s f r u t t a r e l e o p p o r t u n i t à d e l l a r e t e . I l p r o g e t t o , s v i l u p p a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a F o n d a z i o n e L o n g e v i t a s E t s , p r o m u o v e u n d i a l o g o i n t e r g e n e r a z i o n a l e s u l l ' e d u c a z i o n e t e c n o l o g i c a , a v v i c i n a n d o d u e g e n e r a z i o n i c h e c o m u n i c a n o i n m o d i s e m p r e p i ù d i v e r s i e a f f r o n t a n d o i n s i e m e l e s f i d e d e l m o n d o d i g i t a l e . I v a n t a g g i d e l l ' i n i z i a t i v a s o n o m o l t e p l i c i . O l t r e a f a v o r i r e l ' i n t e r a z i o n e t r a g e n e r a z i o n i d i s t a n t i , i l p r o g e t t o p o n e p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l t e m a d e l l a c y b e r s i c u r e z z a . Q u e s t ' u l t i m a s a r à u n a d e l l e t e m a t i c h e p r i n c i p a l i d e i w e b i n a r c h e a c c o m p a g n e r a n n o l ' i n i z i a t i v a , c o i n v o l g e n d o o l t r e 2 0 . 0 0 0 f a m i g l i e , t r a d o c e n t i , g e n i t o r i e r a g a z z i . L a f o r m a z i o n e u t i l i z z e r à i l m e t o d o " l e a r n i n g b y d o i n g " c o n a t t i v i t à p r a t i c h e s u P c , t a b l e t e s m a r t p h o n e , r e n d e n d o i n o n n i a u t o n o m i n e l l ' u t i l i z z o d i q u a l s i a s i d i s p o s i t i v o . G l i a r g o m e n t i t r a t t a t i i n c l u d e r a n n o : a c c e s s o e u t i l i z z o d i i n t e r n e t , s e r v i z i o d i p o s t a e l e t t r o n i c a , c o n o s c e n z a e u s o d e l l e A p p , e a c c e s s o a i s e r v i z i d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e t r a m i t e S p i d . " N o n n o C l i c c a Q u i " r a p p r e s e n t a u n ' o p p o r t u n i t à p e r t r a s f o r m a r e g l i " i m m i g r a t i d i g i t a l i " d e l l a g e n e r a z i o n e B o o m e r i n u t e n t i c o n s a p e v o l i d e l l a r e t e , g u i d a t i d a i " n a t i v i d i g i t a l i " d e l l a G e n e r a z i o n e Z . U n i n c o n t r o c h e v a l o r i z z a l ' e s p e r i e n z a d e i n o n n i e l e c o m p e t e n z e t e c n o l o g i c h e d e i n i p o t i , c r e a n d o u n p o n t e t r a p a s s a t o e f u t u r o . I l p r o g e t t o è r e a l i z z a t o d a l M o i g e - M o v i m e n t o I t a l i a n o G e n i t o r i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a P o l i z i a d i S t a t o , A n c i - A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e C o m u n i I t a l i a n i e c o n i l c o n t r i b u t o d e l F o n d o d i B e n e f i c e n z a e d o p e r e d i c a r a t t e r e s o c i a l e e c u l t u r a l e d i I n t e s a S a n p a o l o .