L o n d r a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L ' e x m i n i s t r o e d e x a m b a s c i a t o r e b r i t a n n i c o P e t e r M a n d e l s o n h a l a s c i a t o i l p a r t i t o l a b u r i s t a p e r n o n " c a u s a r e u l t e r i o r e i m b a r a z z o " p e r i s u o i l e g a m i c o n i l c o n d a n n a t o p e r r e a t i s e s s u a l i J e f f r e y E p s t e i n . I l n o m e d i M a n d e l s o n c o m p a r e t r a i m i l i o n i d i d o c u m e n t i p u b b l i c a t i v e n e r d ì r e l a t i v i a l f i n a n z i e r a p e d o f i l o m o r t o s u i c i d a i n c a r c e r e : i l n u m e r o p i ù a l t o c o n d i v i s o d a l g o v e r n o d e g l i S t a t i U n i t i d a q u a n d o u n a l e g g e n e h a i m p o s t o l a p u b b l i c a z i o n e l ' a n n o s c o r s o . A l c u n i d o c u m e n t i s u g g e r i s c o n o c h e E p s t e i n g l i a b b i a e f f e t t u a t o p a g a m e n t i t r a i l 2 0 0 3 e i l 2 0 0 4 p e r u n t o t a l e d i 7 5 . 0 0 0 d o l l a r i ( o g g i 5 5 . 0 0 0 s t e r l i n e ) . M a n d e l s o n a f f e r m a d i n o n a v e r e a l c u n a t r a c c i a o r i c o r d o d i a v e r r i c e v u t o t a l i s o m m e e d i n o n s a p e r e s e i d o c u m e n t i s i a n o a u t e n t i c i . N e l l a l e t t e r a a l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l p a r t i t o l a b u r i s t a , M a n d e l s o n s c r i v e : " Q u e s t o f i n e s e t t i m a n a s o n o s t a t o u l t e r i o r m e n t e c o l l e g a t o a l c o m p r e n s i b i l e c l a m o r e s u s c i t a t o d a J e f f r e y E p s t e i n e n e s o n o d i s p i a c i u t o " . N o n è l a p r i m a v o l t a c h e l ' e x m i n i s t r o v i e n e m e s s o i n r e l a z i o n e c o n E p s t e i n : a s e t t e m b r e , K e i r S t a r m e r l o a v e v a l i c e n z i a t o d a l l ' i n c a r i c o d i a m b a s c i a t o r e d e l R e g n o U n i t o n e g l i S t a t i U n i t i d o p o l e r i v e l a z i o n i s u l l a l o r o a m i c i z i a .