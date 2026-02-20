L o n d r a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S e b b e n e a d A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r s i a n o s t a t i t o l t i i t i t o l i r e a l i l o s c o r s o o t t o b r e , t r a c u i q u e l l o d i p r i n c i p e , i l f r a t e l l o d i r e C a r l o h a m a n t e n u t o i l s u o p o s t o c o m e o t t a v o n e l l a l i n e a d i s u c c e s s i o n e a l t r o n o . P o t r e b b e t u t t a v i a e s s e r e r i m o s s o d a l l a l i n e a d i s u c c e s s i o n e , m a p e r c h é c i ò s i a p o s s i b i l e , è n e c e s s a r i o a p p r o v a r e u n a l e g g e d e l P a r l a m e n t o . U n a s i m i l e l e g i s l a z i o n e r i c h i e d e r e b b e a n c h e i l s o s t e g n o d i t u t t i i p a e s i d e l C o m m o n w e a l t h c h e h a n n o c o m e c a p o d i S t a t o r e C a r l o , p o i c h é l a l i n e a d i s u c c e s s i o n e r i g u a r d a a n c h e l o r o . T e c n i c a m e n t e , A n d r e a r i m a n e a n c h e u n c o n s i g l i e r e d i S t a t o , c h e p o t r e b b e s o s t i t u i r e u n m o n a r c a m a l a t o o a l l ' e s t e r o . N e l l a p r a t i c a , p e r ò , s o l o i m e m b r i a t t i v i d e l l a f a m i g l i a r e a l e s o n o c h i a m a t i a s v o l g e r e t a l i i n c a r i c h i . A n d r e w s i è r i t i r a t o d a g l i i n c a r i c h i p u b b l i c i n e l 2 0 1 9 a s e g u i t o d e l l e c r i t i c h e s u s c i t a t e d a u n ' i n t e r v i s t a a l l a B b c N e w s n i g h t s u i s u o i r a p p o r t i c o n J e f f r e y E p s t e i n .