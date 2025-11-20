M i l a n o , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - P e r l a p r i m a i n f a n z i a , o s s i a " p e r i b a m b i n i d a 0 a 6 a n n i , i l C o m u n e d i M i l a n o s t a f a c e n d o m o l t o " i n t e r m i n i d i c o n t r a s t o a l l a p o v e r t à . " M i l a n o è u n a c i t t à c o m p l e s s a e d i f f i c i l e , q u i n d i c ' è s e m p r e m o l t o d a f a r e , i n p a r t i c o l a r e p e r i b a m b i n i e a n c o r p i ù p e r q u e l l i v u l n e r a b i l i p e r c h é t u t t i d e v o n o r i u s c i r e a d a c c e d e r e a i s e r v i z i ” . L o a f f e r m a S u s a n n a M a n t o v a n i , g a r a n t e d e i d i r i t t i p e r l ' i n f a n z i a e l ' a d o l e s c e n z a d e l C o m u n e d i M i l a n o , a l l a p r e s e n t a z i o n e d i ‘ A n i t a - L ’ i n f a n z i a p r i m a ’ , t e n u t a s i a l M u s e o n a z i o n a l e d e l l a s c i e n z a e d e l l a t e c n o l o g i a L e o n a r d o d a V i n c i d i M i l a n o . I l n u o v o p r o g r a m m a s t r a t e g i c o d e l l a F o n d a z i o n e è d e d i c a t o a i b a m b i n i d a 0 a 6 a n n i e p r o m u o v e s e r v i z i , s p a z i e c u l t u r a a c c e s s i b i l i e a m i s u r a d i i n f a n z i a , a i u t a n d o c o s ì a c o n t r a s t a r e l e c r e s c e n t i d i s u g u a g l i a n z e i n q u e s t a f a s c i a d ’ e t à . “ C r e d o c h e s e i b a m b i n i , f i n d a p i c c o l i s s i m i , r i e s c o n o a d a v e r e d e l l e r e l a z i o n i s o c i a l i e d e l l e e s p e r i e n z e d i q u a l i t à s i a i m p o r t a n t e p e r t u t t i - a g g i u n g e - L ' i m p o r t a n z a d i i n i z i a t i v e c o m e c o m e q u e l l a p r o m o s s a d a F o n d a z i o n e C a r i p l o è g r a n d e , a n c h e p e r c h é c o l l e g a t u t t e l e a r e e e n o n s i p a r l a s o l t a n t o d i a c c e s s o a i s e r v i z i m a a n c h e d i q u a l i t à d e l l e e s p e r i e n z e ” .