R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " P e r N o v o N o r d i s k l a r e s p o n s a b i l i t à a m b i e n t a l e e s o c i a l e è u n v i a g g i o c h e c o m i n c i a 5 0 a n n i f a , n e l 1 9 7 5 , q u a n d o s i è c o m i n c i a t o a p a r l a r e d i a g e n d a E s g . O g g i s i a m o q u i p e r c e r c a r e d i a p r i r e u n n u o v o c a p i t o l o d e l l a n o s t r a s t r a t e g i a d i r e s p o n s a b i l i t à . V o g l i a m o c h e l a r e s p o n s a b i l i t à a m b i e n t a l e , c o n l ' o b i e t t i v o d e l l e z e r o e m i s s i o n i e n t r o i l 2 0 4 5 , s i a a f f i a n c a t a a l l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e . U n e n d o q u e s t e d u e c o s e n o i c e r c h i a m o n o n s o l o d i r i d u r r e i l n o s t r o i m p a t t o s u l l ' a m b i e n t e , m a a n c h e d i m i g l i o r a r e l e s p e r e q u a z i o n i c h e e s i s t o n o n e l l a s o c i e t à " . C o s ì A l f r e d o G a l l e t t i , G e n e r a l M a n a g e r d i N o v o N o r d i s k I t a l i a , o g g i a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d i ' C i r c u l a r f o r K i d s ' , i l p r o g e t t o c h e t r a s f o r m a m a t e r i a l i d i r e c u p e r o i n k i t s c o l a s t i c i d e s t i n a t i a i b a m b i n i r i c o v e r a t i n e g l i o s p e d a l i p e d i a t r i c i . G a l l e t t i h a i l l u s t r a t o n e l d e t t a g l i o c o m e a v v i e n e i l p r o c e s s o d i r e c u p e r o e t r a s f o r m a z i o n e d e i m a t e r i a l i , s o t t o l i n e a n d o n e i l v a l o r e s i m b o l i c o e p r a t i c o . " N e l c o n t e s t o s p e c i f i c o , l a C a m e r a c i h a d o n a t o m a t e r i a l i d i c o m u n i c a z i o n e i n d i s u s o c o m e r o l l u p e m a t e r i a l e d i c a n c e l l e r i a p e r e v e n t i i s t i t u z i o n a l i . N o i l i p r e n d i a m o e g r a z i e a l l a b o r a t o r i o s o c i a l e C o l o r i a g e d i R o m a , c h e c o i n v o l g e p e r s o n e i n s i t u a z i o n i d i f r a g i l i t à , l i t r a s f o r m i a m o i n m a t e r i a l e d i d a t t i c o c o m e a s t u c c i e a l t r i o g g e t t i , d e s t i n a t i a i b a m b i n i n e g l i o s p e d a l i p e d i a t r i c i " , s p i e g a . I l G e n e r a l M a n a g e r d i N o v o N o r d i s k h a r i c o r d a t o c h e l ' i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e i n u n p e r c o r s o p i ù a m p i o d i i m p e g n o s o c i a l e e a m b i e n t a l e g i à a v v i a t o d a l l ' a z i e n d a i n I t a l i a e n e l m o n d o . " N o n c i f e r m e r e m o q u i - p r e c i s a - a b b i a m o m o l t e a t t i v i t à g i à e s i s t e n t i . A b b i a m o p a r l a t o d i ' C i r c u l a r f o r Z e r o ' , q u i n d i r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i , d i d i f e s a e a c c e s s o p i ù e q u o p e r t u t t e l e p e r s o n e c h e s o n o i n I t a l i a . A b b i a m o d a t o v i t a , q u a l c h e m e s e f a , a l p r o g e t t o ' V u l n e r a b i l i ' , c o n c u i d o n i a m o l ' i n s u l i n a a i p a z i e n t i c h e n o n h a n n o a c c e s s o a l s i s t e m a s a n i t a r i o . C o n t i n u e r e m o a r i n n o v a r e i l n o s t r o i m p e g n o a n c h e i n f u t u r o " .