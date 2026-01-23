M i l a n o , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A u m e n t a r e d i 5 e u r o i l c o s t o d e i p r o d o t t i d a f u m o e d a i n a l a z i o n e d i n i c o t i n a p u ò p o r t a r e a u n a r i d u z i o n e i m p o r t a n t e d e l n u m e r o d i c o n s u m a t o r i e d e l l e m a l a t t i e f u m o - c o r r e l a t e . L a p r o p o s t a d i l e g g e d ' i n i z i a t i v a p o p o l a r e è u n a t t o d i c i v i l t à " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m , F r a n c e s c o P e r r o n e , o g g i a M i l a n o a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a c h e h a d a t o i l v i a a l l a r a c c o l t a f i r m e p e r u n a p r o p o s t a d i l e g g e c h e m i r a a c o n t r a s t a r e i d a n n i c a u s a t i d a l f u m o . L a c a m p a g n a è p r o m o s s a d a A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) , F o n d a z i o n e A i o m , F o n d a z i o n e A i r c p e r l a r i c e r c a s u l c a n c r o e F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i . " S u l s i t o d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e è r i p o r t a t o c h e a l f u m o s i a t t r i b u i s c o n o o g n i a n n o i n I t a l i a o l t r e 9 0 m i l a m o r t i - e v i d e n z i a P e r r o n e - c o n u n c o s t o p e r i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e d i o l t r e 2 6 m i l i a r d i d i e u r o " . S p i e g a l ' o n c o l o g o : " U n a n n o e m e z z o f a i l d i r e t t o r e d i ' P a n o r a m a d e l l a S a n i t à ' , S a n d r o F r a n c o , h a p r o p o s t o u n a u m e n t o d e l p r e z z o d e i p r o d o t t i d a f u m o e d a i n a l a z i o n e d i n i c o t i n a c o m e p o s s i b i l e s t r a t e g i a . A i o m c i h a r i f l e t t u t o s o p r a . A b b i a m o i n c o n t r a t o F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i e A i r c e c i s i a m o c o n v i n t i c h e l ' a c c i s e f i s s a d i 5 e u r o è l ' u n i c a s t r a t e g i a c h e p u ò s i g n i f i c a t i v a m e n t e r i d u r r e i l n u m e r o d i t a b a g i s t i " . F o n d a z i o n e A i o m e g l i a l t r i p r o m o t o r i d e l l a c a m p a g n a h a n n o p o i " d i s c u s s o c o n l e i s t i t u z i o n i t r o v a n d o m o l t a d i s p o n i b i l i t à - r i c o r d a P e r r o n e - m a c ' è b i s o g n o d i u n a s p i n t a c h e v e n g a d a i c i t t a d i n i . P e r q u e s t o o g g i è i n i z i a t a l a r a c c o l t a d e l l e f i r m e p e r u n a l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e " .