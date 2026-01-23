M i l a n o , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " O g g i p a r t e u n a c a m p a g n a c h e h a l o s c o p o d i o s t a c o l a r e i l f u m o e r e n d e r l o p o c o s o s t e n i b i l e . S o p r a t t u t t o t r a i g i o v a n i e t r a i s o g g e t t i c h e h a n n o m e n o a c c e s s o a l l e c u r e e a l l a p r e v e n z i o n e . S i t r a t t a d i u n ' i n i z i a t i v a d i s a n i t à p u b b l i c a c h e p e r m e t t e r à a n c h e d i r i d u r r e l e s p e s e e c o n o m i c h e a c a r i c o d e l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e d o v u t e a i c o s t i e l e v a t i s s i m i p e r l e c u r e d i p a t o l o g i e c r o n i c h e f u m o c o r r e l a t e " . L o h a d e t t o G i u l i a V e r o n e s i , m e m b r o d e l C o m i t a t o d i L o t t a a l f u m o d i F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i , p a r t e c i p a n d o o g g i a M i l a n o a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a o r g a n i z z a t o p e r l ' a v v i o d e l l a r a c c o l t a f i r m e p e r u n a p r o p o s t a d i l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e p e r a u m e n t a r e i l c o s t o d e i p r o d o t t i d a f u m o e d a i n a l a z i o n e d i n i c o t i n a , s o s t e n u t a d a F o n d a z i o n e V e r o n e s i , A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) , F o n d a z i o n e A i o m e F o n d a z i o n e A i r c p e r l a r i c e r c a s u l c a n c r o . " T u t t i s a p p i a m o c h e i l t a b a c c o p r o v o c a i n I t a l i a 9 3 m i l a d e c e s s i l ' a n n o - s o t t o l i n e a V e r o n e s i - c h e l e s i g a r e t t e n o n c a u s a n o s o l o i l t u m o r e p o l m o n a r e , m a a n c h e q u e l l o d e l c a v o o r a l e , d e l l a g o l a , d e l l ' e s o f a g o , d e l l a v e s c i c a , d e i r e n i , e c h e i l f u m o r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t i s s i m o f a t t o r e d i r i s c h i o s i a p e r p a t o l o g i e c a r d i o v a s c o l a r i , c o m e l ' i c t u s e l ' i n f a r t o , s i a p e r l e p a t o l o g i e p o l m o n a r i n o n m a l i g n e , c o m e l a b r o n c h i t e c r o n i c a o s t r u t t i v a e l ' e n f i s e m a " . M a " n o n o s t a n t e l e n o r m e p i ù r e s t r i t t i v e m e s s e i n a t t o n e g l i u l t i m i a n n i e l e v a r i e c a m p a g n e a n t i f u m o , a n c o r a o g g i i n I t a l i a c i r c a u n q u a r t o d e l l a p o p o l a z i o n e a d u l t a f u m a , i l t u m o r e p o l m o n a r e è i n a u m e n t o n e l l e d o n n e e d è a n c o r a l a p r i m a c a u s a d i m o r t e n e g l i u o m i n i . E ' c h i a r o c h e v a n n o m e s s i i n a t t o t u t t i g l i s t r u m e n t i p o s s i b i l i c h e f a v o r i s c a n o l a c e s s a z i o n e " . V e r o n e s i r i c o r d a q u a n t o e m e r g e d e l l e e s p e r i e n z e i n t e r n a z i o n a l i . " C o m e d i m o s t r a t o a n c h e d a u n a r i c e r c a e s e g u i t a d a F o n d a z i o n e V e r o n e s i e C e r g a s d e l l a B o c c o n i , s a p p i a m o c h e l ' a u m e n t o d e l p r e z z o d e l l e s i g a r e t t e è i n g r a d o d i r i d u r r e i n m o d o i m p o r t a n t e l ' e s p o s i z i o n e a l f u m o , i l c o n s u m o d e l t a b a c c o e i f u m a t o r i . I n F r a n c i a e i n I r l a n d a d a a n n i l ' a u m e n t o h a r a g g i u n t o p i ù d i 1 0 e u r o a l p a c c h e t t o e i r i s u l t a t i s o n o c o n c r e t i e v i s i b i l i " . " S u l l a b a s e d i q u e s t e e v i d e n z e , F o n d a z i o n e V e r o n e s i i n s i e m e a l l e a l t r e p r i n c i p a l i f o n d a z i o n i e s o c i e t à i t a l i a n e c h e s i o c c u p a n o d i o n c o l o g i a l a n c i a n o l a c a m p a g n a d i r a c c o l t a f i r m e p e r u n a p r o p o s t a d i l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e : l a r i c h i e s t a è i n t r o d u r r e u n ' a c c i s a f i s s a d i a l m e n o 5 e u r o s u t u t t i i p r o d o t t i d a f u m o e d a i n a l a z i o n e d i n i c o t i n a , c o m p r e s i q u e l l i d i n u o v a g e n e r a z i o n e , c o m e l e s i g a r e t t e e l e t t r o n i c h e e i l t a b a c c o r i s c a l d a t o " , p r e c i s a V e r o n e s i . " C o m e F o n d a z i o n e V e r o n e s i - c o n c l u d e - c i i m p e g n i a m o c o n i n o s t r i m e z z i e s u t u t t i i n o s t r i c a n a l i a s o s t e n e r e q u e s t a c a m p a g n a e a d i f f o n d e r l a , p e r o t t e n e r e c h e l a p r o p o s t a d i l e g g e p o s s a e s s e r e d i s c u s s a i n S e n a t o e n e l l e i s t i t u z i o n i e n t r o 6 - 9 m e s i d a o g g i " .