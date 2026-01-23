M i l a n o , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S i a m o d i f r o n t e a u n a g r a n d e e m e r g e n z a . I l f u m o è l a p r i n c i p a l e c a u s a d i t u m o r i e h a e f f e t t i d e v a s t a n t i s u l l a s a l u t e . S a p p i a m o c h e i l c a n c r o n o n s i c o m b a t t e s o l o c o n l a r i c e r c a e l a c u r a , m a c h e i l 4 0 % d e i t u m o r i s a r e b b e p r e v e n i b i l e c o n u n a b u o n a d o s e d i a t t e n z i o n e a l l a p r o p r i a s a l u t e p e r s o n a l e " . Q u e s t e l e p a r o l e d i D a n i e l e F i n o c c h i a r o , c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d i F o n d a z i o n e A i r c , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a c a m p a g n a d i r a c c o l t a f i r m e p e r u n a p r o p o s t a d i l e g g e d ’ i n i z i a t i v a p o p o l a r e c h e a u m e n t i d i 5 e u r o i l c o s t o d i t u t t i i p r o d o t t i d a f u m o e d a i n a l a z i o n e d i n i c o t i n a , c o m p r e s i q u e l l i d i n u o v a g e n e r a z i o n e . L ’ i n i z i a t i v a è p r o m o s s a d a l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( A i o m ) , F o n d a z i o n e A i r c p e r l a r i c e r c a s u l c a n c r o , F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i e F o n d a z i o n e A i o m . N e l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a , o g g i a M i l a n o , è s t a t a s o t t o l i n e a t a l ' i m p o r t a n z a d i s e n s i b i l i z z a r e s u q u e s t o t e m a : " È f o n d a m e n t a l e f a r e r e t e s u u n t e m a c o s ì i m p o r t a n t e - p r o s e g u e F i n o c c h i a r o - V o g l i a m o p r o m u o v e r e u n a m o b i l i t a z i o n e c o r a l e . N o i s i a m o i p r o m o t o r i , m a v o g l i a m o c h e s i a n o s e m p r e d i p i ù g l i a d e r e n t i a q u e s t a i m p o r t a n t i s s i m a c a m p a g n a . L e b a t t a g l i e n o n s i p o s s o n o f a r e d a s o l i , a b b i a m o b i s o g n o d i a l l a r g a r e i l c o i n v o l g i m e n t o a l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , a l l e a l t e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e a t u t t i i c i t t a d i n i p o r t a n d o a n c h e l e i s t i t u z i o n i a d e s s e r e p i ù s e n s i b i l i s u q u e s t i t e m i " . F i n o c c h i a r o , i n f i n e , r i b a d i s c e l ' i m p e g n o i n p r i m a l i n e a d i F o n d a z i o n e A i r c p e r l a r i c e r c a s u l c a n c r o : " N o i m o b i l i t e r e m o l e n o s t r e c o m u n i t à f a t t e d i 2 0 m i l a v o l o n t a r i , 5 m i l a r i c e r c a t o r i s o s t e n u t i d a A i r c e m i l i o n i d i d o n a t o r i . D a d o m a n i s a r e m o i n 3 m i l a p i a z z e c o n l a c a m p a g n a d e l l e a r a n c e d e l l a s a l u t e e v o g l i a m o c h e q u e s t o s o g n o d i r a c c o g l i e r e 5 0 m i l a f i r m e s i r e a l i z z i n e l p i ù b r e v e t e m p o p o s s i b i l e . S i t r a t t a d i u n a b a t t a g l i a c i v i l e , n o n s o l t a n t o s c i e n t i f i c a " .