R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A l v i a o g g i l a r a c c o l t a f i r m e p e r u n a p r o p o s t a d i l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e p e r a u m e n t a r e d i 5 e u r o i l c o s t o d i t u t t i i p r o d o t t i d a f u m o e d a i n a l a z i o n e d i n i c o t i n a , c o m p r e s i q u e l l i d i n u o v a g e n e r a z i o n e ( s i g a r e t t e e l e t t r o n i c h e e t a b a c c o r i s c a l d a t o ) . T u t t i i c i t t a d i n i m a g g i o r e n n i p o s s o n o f i r m a r e , a n d a n d o s u l l a p i a t t a f o r m a d e l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a ( h t t p s : / / f i r m e r e f e r e n d u m . g i u s t i z i a . i t / r e f e r e n d u m / o p e n / d e t t a g l i o - o p e n / 5 6 0 0 0 0 2 ) e u t i l i z z a n d o l o S p i d , l a C i e ( C a r t a d i i d e n t i t à e l e t t r o n i c a ) o l a C n s ( C a r t a n a z i o n a l e d e i s e r v i z i ) . S o n o n e c e s s a r i e 5 0 m i l a f i r m e p e r p r e s e n t a r e l a p r o p o s t a d i l e g g e a l P a r l a m e n t o c h e s u c c e s s i v a m e n t e d o v r à d i s c u t e r e i l d i s e g n o d i l e g g e . L ' o b i e t t i v o p r i m a r i o è c o n t r a s t a r e i l t a b a g i s m o e r e p e r i r e r i s o r s e p e r i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . L a c a m p a g n a ( 5 e u r o c o n t r o i l f u m o . i t ) , l a p r i m a d e l g e n e r e m a i r e a l i z z a t a i n I t a l i a , p r e s e n t a t a o g g i i n c o n f e r e n z a s t a m p a a M i l a n o , è p r o m o s s a d a A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) , F o n d a z i o n e A i r c p e r l a r i c e r c a s u l c a n c r o , F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i e F o n d a z i o n e A i o m . " C h i e d i a m o a t u t t i i c i t t a d i n i d i f i r m a r e e a d e r i r e a q u e s t a c a m p a g n a , c h e r a p p r e s e n t a u n a b a t t a g l i a d i c i v i l t à - a f f e r m a F r a n c e s c o P e r r o n e , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m - I l f u m o d i s i g a r e t t a è i l p r i n c i p a l e f a t t o r e d i r i s c h i o o n c o l o g i c o . I l 2 7 % d i t u t t i i c a s i d i c a n c r o è d e t e r m i n a t o p r o p r i o d a l l ' a b i t u d i n e t a b a g i c a , a c u i s o n o r i c o n d u c i b i l i 9 3 m i l a m o r t i o g n i a n n o i n I t a l i a . P e r o g n i s e t t i m a n a d i f u m o , u n t a b a g i s t a p e r d e u n g i o r n o d i v i t a . U n t e r r i b i l e c o s t o u m a n o , c o n u n d r a m m a t i c o i m p a t t o s o c i a l e e s u l l a s o s t e n i b i l i t à d e l S s n . S o l o n e l n o s t r o P a e s e l e p a t o l o g i e p r o v o c a t e d a q u e s t a a b i t u d i n e g e n e r a n o c o s t i d i r e t t i e i n d i r e t t i p a r i a 2 6 m i l i a r d i d i e u r o . S i s t i m a c h e l ' a u m e n t o d i 5 e u r o d e l p r e z z o d e l l e s i g a r e t t e i n I t a l i a , c h e o g g i è t r a i p i ù b a s s i i n E u r o p a , p o s s a f a v o r i r e u n a d i m i n u z i o n e d e l 3 7 % d e l c o n s u m o . I n q u e s t o m o d o p o t r e m o r i d u r r e i l n u m e r o d i f u m a t o r i , s a l v a n d o v i t e . I n s e c o n d o l u o g o , l e m a g g i o r i e n t r a t e c o n t r i b u i r a n n o a f i n a n z i a r e i l S s n , d a l l a c u i e f f i c i e n z a d i p e n d e l a s a l u t e d i m i l i o n i d i c i t t a d i n i " . " I l t u m o r e d e l p o l m o n e è l a p r i n c i p a l e c a u s a d i m o r t e p e r t u m o r e i n e n t r a m b i i s e s s i n e i P a e s i d e l l ' U n i o n e e u r o p e a , c o m e e v i d e n z i a t o a n c h e d a u n r e c e n t e s t u d i o e p i d e m i o l o g i c o s o s t e n u t o d a A i r c - s o t t o l i n e a D a n i e l e F i n o c c h i a r o , c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d i F o n d a z i o n e A i r c - I r i s u l t a t i d e l l a v o r o c o n f e r m a n o c h e i l c o n t r o l l o d e l t a b a c c o r i m a n e i l p i l a s t r o d e l l a p r e v e n z i o n e p e r q u e s t a p a t o l o g i a e c o n t r i b u i s c e a r i d u r r e l ' i n c i d e n z a d i a l t r i t u m o r i , c o m e q u e l l o d e l p a n c r e a s P e r p o t e r p r e s e n t a r e l a p r o p o s t a d i l e g g e d ' i n i z i a t i v a p o p o l a r e a l p r e s i d e n t e d i u n o d e i d u e r a m i d e l P a r l a m e n t o s o n o n e c e s s a r i e l e f i r m e d i a l m e n o 5 0 m i l a p e r s o n e . P e r q u e s t o r i t e n i a m o f o n d a m e n t a l e u n a m o b i l i t a z i o n e c o r a l e c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e d e l l a c o m u n i t à c i v i l e . A u s p i c h i a m o c h e a n c h e l e i s t i t u z i o n i a i m a s s i m i l i v e l l i s i a n o s e n s i b i l i a u n t e m a c o s ì r i l e v a n t e p e r l a s a n i t à p u b b l i c a e r i c o n o s c a n o l ' u r g e n z a d i u n a n o r m a c h e p e r m e t t a d i p r e v e n i r e l e m a l a t t i e c o r r e l a t e a l f u m o , s o p r a t t u t t o i l c a n c r o , p e r c h é i n v e s t i r e i n p r e v e n z i o n e s i g n i f i c a i n v e s t i r e n e l f u t u r o d e l P a e s e " . " I l 9 0 % d e i c a s i d i t u m o r e d e l p o l m o n e è d e t e r m i n a t o d a l f u m o , p a r i a o l t r e 4 0 m i l a d i a g n o s i o g n i a n n o i n I t a l i a - r i c o r d a G i u l i a V e r o n e s i , m e m b r o d e l C o m i t a t o d i L o t t a a l f u m o d i F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i - L ' a b i t u d i n e t a b a g i c a è s t a t a s t o r i c a m e n t e a p p a n n a g g i o d e g l i u o m i n i , m a s i è r e g i s t r a t o n e g l i u l t i m i a n n i u n i n c r e m e n t o t r a l e d o n n e . O g g i n e l n o s t r o P a e s e i l 2 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e f e m m i n i l e è t a b a g i s t a . L e n u o v e d i a g n o s i d i q u e s t a n e o p l a s i a n e g l i u o m i n i s o n o d i m i n u i t e , m a t r a l e d o n n e s o n o a u m e n t a t e . T r a i l 2 0 0 3 e i l 2 0 1 7 l ' i n c i d e n z a d e l t u m o r e d e l p o l m o n e n e g l i u o m i n i è d i m i n u i t a d e l 1 6 , 7 % , m e n t r e n e l l e d o n n e è a u m e n t a t a d e l l ' 8 4 , 3 % . E ' u n a t e n d e n z a m o l t o p e r i c o l o s a , c h e d e v e e s s e r e a f f r o n t a t a c o n p r o v v e d i m e n t i l e g i s l a t i v i a d e g u a t i , a p a r t i r e d a l l ' a u m e n t o d e l c o s t o d e l l e s i g a r e t t e . S o n o a l m e n o 2 7 l e m a l a t t i e f u m o - c o r r e l a t e , t r a c u i r i e n t r a n o l e p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e n o n n e o p l a s t i c h e , c o m e l a b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a . I l f u m o è a n c h e u n o d e i p i ù i m p o r t a n t i f a t t o r i d i r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e " . " L e e s p e r i e n z e i n t e r n a z i o n a l i h a n n o d i m o s t r a t o c h e l ' i n c r e m e n t o d r a s t i c o d e l p r e z z o d e l l e s i g a r e t t e è u n a s t r a t e g i a e f f i c a c e p e r r i d u r r e d a v v e r o i l n u m e r o d i f u m a t o r i - c o n c l u d e M a s s i m o D i M a i o , p r e s i d e n t e A i o m - I n I t a l i a q u a s i u n q u a r t o d e g l i a d u l t i f u m a e d è p r e o c c u p a n t e l a d i f f u s i o n e t r a i p i ù g i o v a n i . I l 1 0 % d e g l i u n d e r 1 9 è t a b a g i s t a e i l c o m p o r t a m e n t o t e n d e a p r o s e g u i r e p e r i l r e s t o d e l l a v i t a . L ' a u m e n t o d e l c o s t o d e l l e s i g a r e t t e e d e g l i a l t r i p r o d o t t i d a f u m o p u ò e s s e r e m o l t o u t i l e s o p r a t t u t t o p e r i p i ù g i o v a n i , c h e d i s o l i t o h a n n o m e n o d i s p o n i b i l i t à e c o n o m i c h e , e a l l o n t a n e r e b b e d a q u e s t a p e r i c o l o s a a b i t u d i n e a n c h e g l i a d u l t i c h e , s m e t t e n d o d i f u m a r e , t r a r r a n n o b e n e f i c i n o n s o l o p e r l a s a l u t e m a a n c h e p e r i l p o r t a f o g l i o " .