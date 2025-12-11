R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a g g i o r n a m e n t o d e l P i a n o S t r a t e g i c o t e s t i m o n i a i l c o n s o l i d a m e n t o e i l r a f f o r z a m e n t o c o m p l e s s i v o d e l G r u p p o F s e l a c r e s c e n t e s o l i d i t à d e l p e r c o r s o i n t r a p r e s o ” . A d a f f e r m a r l o i n u n a n o t a è i l p r e s i d e n t e , T o m m a s o T a n z i l l i , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l p i a n o 2 0 2 5 - 2 0 2 9 . " S t i a m o c o n s o l i d a n d o u n m o d e l l o d i g o v e r n a n c e p i ù m o d e r n o e i n t e g r a t o , c h e c i p e r m e t t e d i a f f r o n t a r e c o n m a g g i o r e e f f i c a c i a l e s f i d e d e l l a m o b i l i t à , d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l a s o s t e n i b i l i t à . L a f o r z a d e l n o s t r o P i a n o r i s i e d e n e l l a c h i a r e z z a d e g l i o b i e t t i v i , n e l l a c o n t i n u i t à d e l l a n o s t r a t r a i e t t o r i a d i s v i l u p p o e n e l l a q u a l i t à d e l l e p e r s o n e c h e o g n i g i o r n o l a v o r a n o p e r r e n d e r e p i ù e f f i c i e n t e , s i c u r o e c o m p e t i t i v o i l s i s t e m a d e i t r a s p o r t i d e l P a e s e . S i a m o c o n s a p e v o l i d e l l a r e s p o n s a b i l i t à c h e i l G r u p p o F s h a p e r l a c r e s c i t a d e l l ’ I t a l i a e p e r l a q u a l i t à d e l l a v i t a d i m i l i o n i d i c i t t a d i n i . C o n t i n u i a m o a g u a r d a r e a l f u t u r o c o n d e t e r m i n a z i o n e , r e s p o n s a b i l i t à e v i s i o n e , c e r t i c h e i l v a l o r e g e n e r a t o d a l n o s t r o i m p e g n o s i r i f l e t t e s u l b e n e s s e r e c o l l e t t i v o e s u l p r o g r e s s o d e l P a e s e " , s o t t o l i n e a .