R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I n v e s t i m e n t i s e n z a p r e c e d e n t i c o n o l t r e 1 8 m i l i a r d i d i e u r o n e l 2 0 2 5 , d i c u i c i r c a 7 d e d i c a t i a l l ’ a t t u a z i o n e d e l P n r r . P i ù d i 3 5 m i l a t r e n i r i p o r t a t i i n o r a r i o c o n u n a c r e s c i t a d e l l a p u n t u a l i t à A v d i c i r c a 3 p u n t i p e r c e n t u a l i . D e c a r b o n i z z a z i o n e d e i c o n s u m i e n e r g e t i c i g r a z i e a l l a n a s c i t a d i F s E n e r g y . I n s i e m e a u n a u m e n t o d e i p a s s e g g e r i a l i v e l l o n a z i o n a l e ( 5 7 7 m l n ) e i n t e r n a z i o n a l e ( 2 5 3 m l n , + 1 5 % v s . 2 0 2 4 ) e a u n a v a n z a m e n t o d e l r i n n o v o d e l l a f l o t t a c o n l a c o n s e g n a d i 2 4 1 n u o v i m e z z i a b a s s o i m p a t t o a m b i e n t a l e t r a t r e n i e a u t o b u s , f r a c u i i l F r e c c i a r o s s a 1 0 0 0 d i n u o v a g e n e r a z i o n e . N e l p r i m o a n n o d i a t t u a z i o n e d e l P i a n o S t r a t e g i c o 2 0 2 5 – 2 0 2 9 , i l G r u p p o F s h a a v v i a t o u n a t r a i e t t o r i a d i t r a s f o r m a z i o n e i n d u s t r i a l e e d i s v i l u p p o i n f r a s t r u t t u r a l e c o n u n ’ a c c e l e r a z i o n e d e c i s i v a n e l l a q u a l i t à d e l s e r v i z i o , p r o m u o v e n d o u n a m o b i l i t à s e m p r e p i ù m o d e r n a , s o s t e n i b i l e e o r i e n t a t a a l v i a g g i a t o r e . Q u e s t i r i s u l t a t i r a p p r e s e n t a n o l e f o n d a m e n t a d e l l a t r a i e t t o r i a d i l u n g o p e r i o d o d e l i n e a t a n e l l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l P i a n o S t r a t e g i c o , c h e p r e v e d e u l t e r i o r i i n v e s t i m e n t i p e r 1 7 7 m i l i a r d i d i e u r o n e l p e r i o d o 2 0 2 6 – 2 0 3 4 . L ’ a g g i o r n a m e n t o d e l P i a n o S t r a t e g i c o 2 0 2 5 – 2 0 2 9 è s t a t o p r e s e n t a t o o g g i , d a l l ’ A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o e D i r e t t o r e G e n e r a l e d e l G r u p p o F e r r o v i e d e l l o S t a t o I t a l i a n e , S t e f a n o A n t o n i o D o n n a r u m m a , e d a l p r e s i d e n t e , T o m m a s o T a n z i l l i . A l l a p r e s e n t a z i o n e è i n t e r v e n u t o i l V i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i e M i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , M a t t e o S a l v i n i . I l P i a n o S t r a t e g i c o e i l r e l a t i v o a g g i o r n a m e n t o p u n t a n o a g e n e r a r e v a l o r e s o s t e n i b i l e n e l l u n g o p e r i o d o , r a f f o r z a n d o l a s o l i d i t à f i n a n z i a r i a d e l G r u p p o e l a c a p a c i t à d i s o s t e n e r e u n v o l u m e d i i n v e s t i m e n t i i n e d i t o p e r d i m e n s i o n e e i m p a t t o s u l s i s t e m a d e l l a m o b i l i t à . C o n f e r m a t i a n c h e g l i o b i e t t i v i e c o n o m i c i f i s s a t i a l 2 0 2 9 : 2 0 m i l i a r d i d i e u r o d i r i c a v i , 3 , 5 m i l i a r d i d i e u r o d i e b i t d a e u n r i s u l t a t o n e t t o p a r i a 5 0 0 m i l i o n i d i e u r o , c o e r e n t i c o n l a t r a i e t t o r i a d i c r e s c i t a p r e v i s t a p e r i p r o s s i m i a n n i .