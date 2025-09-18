M a r s i g l i a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a p o l i z i a f r a n c e s e h a a p e r t o i l f u o c o e u c c i s o u n u o m o c h e b r a n d i v a u n m a c h e t e n e i p r e s s i d i u n a s c u o l a a L a S e y n e - s u r - M e r , h a r e s o n o t o i l p r o c u r a t o r e , S a m u e l F i n i e l z . P r i m a d i s p a r a r e g l i a g e n t i a v e v a n o c h i e s t o a l l ' u o m o d i e s e g u i r e g l i o r d i n i . M a l ' u o m o s i e r a r i f i u t a t o e a v e v a i n i z i a t o a d a v v i c i n a r s i a g l i a g e n t i c h e h a n n o c o m e p r i m a c o s a , s e c o n d o l a r i c o s t r u z i o n e u f f i c i a l e , u s a t o a r m i e l e t t r i c h e e p o i h a n n o s p a r a t o s e i p a l l o t t o l e .