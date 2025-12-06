R o m a , 6 d i c ( A d n k r o n o s ) - " M a t t e o S a l v i n i è i n t e r v e n u t o t e l e f o n i c a m e n t e a l N a p o l i R a c i n g S h o w , l a n c i a n d o l a p r o p o s t a d i o r g a n i z z a r e u n G r a n P r e m i o d i F o r m u l a E n e l c a p o l u o g o c a m p a n o " . L o f a s a p e r e l a L e g a . " S a l v i n i , a p p r o f i t t a n d o d e l l a p r e s e n z a i n s a l a d i A u r e l i o D e L a u r e n t i i s , h a c o n d i v i s o c o n l u i l a n e c e s s i t à d i i n t e r v e n i r e p e r s u p e r a r e i t r o p p i b l o c c h i c h e l a b u r o c r a z i a , i n p a r t i c o l a r e m o d o a l c u n e S o p r i n t e n d e n z e , p o n g o n o a l l a c r e s c i t a d e l P a e s e e d e l l o s p o r t , r i c o r d a n d o l a p r o p o s t a a d h o c a p p r o v a t a g r a z i e a l l a L e g a . E , a p r o p o s i t o d i c a l c i o , S a l v i n i h a a u s p i c a t o i l c o i n v o l g i m e n t o d e i t i f o s i n e l l a g e s t i o n e d e l l e S o c i e t à , a c c e l e r a n d o s u l l a r e l a t i v a p r o p o s t a d i l e g g e d e l l a L e g a i n C o m m i s s i o n e C u l t u r a a l S e n a t o , e i l s u p e r a m e n t o d e i d i v i e t i d i t r a s f e r t a p e r i l t i f o o r g a n i z z a t o , d e l i n q u e n t i o v v i a m e n t e e s c l u s i " , a g g i u n g e l a L e g a .