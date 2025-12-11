R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N e l 2 0 2 4 è a v v e n u t o u n f a t t o : l ’ e x p o r t d e l l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a d a d i p o r t o - p e r l a p r i m a v o l t a - h a s u p e r a t o q u e l l o d e l l a c a n t i e r i s t i c a m e r c a n t i l e , o l t r e a r a g g i u n g e r e r e c o r d s t o r i c i d i f a t t u r a t o e a d d e t t i . I l M i n i s t r o d e l l e P o l i t i c h e d e l m a r e , M u s u m e c i , r i c o r d a s p e s s o c h e t u t t a l a b l u e e c o n o m y g e n e r a u n m i l i o n e d i p o s t i d i l a v o r o : b e n e a d o g g i , o l t r e 2 2 0 . 0 0 0 a f f e r i s c o n o a l l a f i l i e r a d e l l a n a u t i c a d a d i p o r t o . S e m a i f o s s e s t a t o a p p r o p r i a t o p e n s a r l o ( e n o i n o n l o c r e d i a m o p r o p r i o ) , s i c u r a m e n t e è f i n i t o i l t e m p o d i c o n s i d e r a r e l a n a u t i c a c o m e u n s e t t o r e d i s e c o n d o p i a n o , n o n s o l o d e l l ’ i n d u s t r i a , m a d e l l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a . E s s e r e q u i - o g g i - n e è l a d i m o s t r a z i o n e p l a s t i c a ! " . A d a f f e r m a r l o è i l p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , P i e r o F o r m e n t i i n o c c a s i o n e d e l l ' A s s e m b l e a . " D i c o c i ò a n c h e r i s p e t t o a d a l c u n e d i c h i a r a z i o n i d i a s s o c i a z i o n i m i n o r i d e l t r a s p o r t o p a s s e g g e r i - c h e h o a s c o l t a t o i n a u d i z i o n e i n C o m m i s s i o n e V I I I d e l S e n a t o - e c h e p r e t e n d o n o d i c o m p r i m e r e i l c h a r t e r d a d i p o r t o , s p e r a n d o d i t r a r n e u n v a n t a g g i o p e r s é s t e s s i , c o m p l e t a m e n t e i n c u r a n t i d e l l ’ i n t e r e s s e d e l l ’ i n t e r o S i s t e m a P a e s e . C o n f i d o , a n z i n e s o n o c e r t o , c h e q u e s t o n o n s i a l ’ a p p r o c c i o d i p o l i t i c a e c o n o m i c a , n é d e l l a m a g g i o r a n z a , n é d e l l ’ o p p o s i z i o n e . D o p o i p i ù c h e p r o f i c u i i n c o n t r i c o n i l M i t - v o g l i o r i n g r a z i a r e i l C o m a n d a n t e G e n e r a l e d e l l e C a p i t a n e r i e A m m i r a g l i o L i a r d o e i l D i r e t t o r e G e n e r a l e , S c a r c h i l l i - m a a n c h e i c o n f r o n t i c o n i l M i n i s t e r o d e l l e P o l i t i c h e d e l M a r e , i l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , i l M i n i s t e r o d e g l i E s t e r i , i l M i n i s t e r o d e l T u r i s m o e i l M i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a . O r a m i a s p e t t o , a n z i c i a s p e t t i a m o , c h e l a c o n s a p e v o l e z z a d e l v a l o r e d e l n o s t r o s e t t o r e p e r v a d a o g n i l i v e l l o d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e p u b b l i c a " . A n c h e i n c o n s i d e r a z i o n e d e l l e d i m e n s i o n i r a g g i u n t e , s o t t o l i n e a F o r m e n t i , " l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a h a t e m i i n c o m u n e c o n i l s e t t o r e m e r c a n t i l e , c o m p r e s a l a t r a s v e r s a l i t à r i s p e t t o a l l e c o m p e t e n z e d i d i v e r s i M i n i s t e r i . C o m p e t e n z e c h e i n t e r e s s a n o a n c h e M e f , P o l i t i c h e U e , S a l u t e e I s t r u z i o n e . R i n g r a z i o q u i n d i C o n f i t a r m a e A s s o n a v e – e p i ù i n g e n e r a l e i l S i s t e m a C o n f i n d u s t r i a – p e r i l p r o f i c u o e c o n t i n u o l a v o r o d i r a c c o r d o e c o n f r o n t o . I n s i e m e r a p p r e s e n t i a m o u n ’ e c c e l l e n z a a s s o l u t a , e p p u r e q u e s t a e c c e l l e n z a è m i n a c c i a t a d a P a e s i l e c u i n o r m a t i v e s o n o p i ù s n e l l e , c o n b a n d i e r e n a z i o n a l i d e c i s a m e n t e p i ù c o m p e t i t i v e , i c u i s i s t e m i i n d u s t r i a l i v e n g o n o s o s t e n u t i , e l e p o l i t i c h e e n e r g e t i c h e s u p p o r t a n o l a p r o d u z i o n e i n m o d o p i ù e f f i c a c e " .