R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " P e r d i a m o o g g i u n a d e l l e m a t i t e p i ù l i b e r e , c o r a g g i o s e e d i s s a c r a n t i d e l l a n o s t r a R e p u b b l i c a . F o r a t t i n i è s t a t o u n o s p e c c h i o t a g l i e n t e e i r o n i c o d e l l a s t o r i a p o l i t i c a n a z i o n a l e . D a l l e c o l o n n e d e l l a ‘ R e p u b b l i c a ’ d i S c a l f a r i a l ‘ G i o r n a l e ’ d i B e l p i e t r o , p a s s a n d o p e r ‘ P a n o r a m a ’ e d i t o d a S i l v i o B e r l u s c o n i , h a s a p u t o c o l p i r e t u t t i , s e n z a d i s t i n z i o n e d i p a r t e , r i c o r d a n d o c i c h e l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e è i l c u o r e p u l s a n t e d e l l a d e m o c r a z i a . N o n o s t a n t e q u e s t o , a l c u n i e s p o n e n t i d e l l a p o l i t i c a , t r a c u i l ’ a l l o r a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M a s s i m o D ’ A l e m a , l o q u e r e l a r o n o " . C o s ì d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e e d i t o r i a d e l l a C a m e r a F e d e r i c o M o l l i c o n e . " U n a v o l t a d i s s e c h e ‘ l a s i n i s t r a n o n a c c e t t a l a s a t i r a q u a n d o l e è r i v o l t a c o n t r o ’ . L o r i c o r d i a m o a n c h e p e r a v e r c o n t r i b u i t o a s q u a r c i a r e , c o n i l s u o c l a s s i c o s t i l e , i l s i l e n z i o c h e p e r t r o p p i a n n i a v e v a a v v o l t o l e F o i b e . F o r a t t i n i c i l a s c i a u n ’ e r e d i t à p r e z i o s a : l a l e z i o n e c h e l ’ i r o n i a p u ò e s s e r e u n a f o r m a a l t i s s i m a d i v e r i t à e c h e l a p e n n a , o i n q u e s t o c a s o l a m a t i t a , p u ò r i m a n e r e u n s i m b o l o d i i n d i p e n d e n z a e i n t e g r i t à . A l l a s u a f a m i g l i a e a i s u o i c a r i e s p r i m o i l p i ù p r o f o n d o c o r d o g l i o " , c o n c l u d e .