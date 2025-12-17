R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a C a m e r a è l i e t a d i o s p i t a r e q u e s t a c e r i m o n i a c h e è d i v e n u t a n e l t e m p o u n a p p u n t a m e n t o d i r i l i e v o n e l p a n o r a m a c u l t u r a l e i t a l i a n o . I n q u a s i 4 0 a n n i d i s t o r i a , i l P r e m i o L a u r e n t u m h a r a c c o l t o l e v o c i d i p o e t i e s o r d i e n t i e d i a u t o r i g i à a f f e r m a t i , d i m o s t r a n d o c o m e l a p o e s i a s a p p i a a n c o r a p a r l a r e a l c u o r e d i t u t t i . N e l l e s u e n u m e r o s e e d i z i o n i h a a l l a r g a t o i l p r o p r i o o r i z z o n t e p r e m i a n d o p e r s o n a l i t à c h e s i s o n o d i s t i n t e i n c a m p o a r t i s t i c o e l e t t e r a r i o , p e r i l l o r o i m p e g n o n e l l a p r o m o z i o n e d e l l a c u l t u r a n e l l e s u e m o l t e p l i c i f o r m e " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , a p r e n d o l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l X X X I X e d i z i o n e d e l P r e m i o L a u r e n t u m p e r l e A r t i n e l l a s a l a d e l l a L u p a d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . " S i t r a t t a - s p i e g a - d i u n a r a s s e g n a c h e v a l o r i z z a l a c r e a t i v i t à e c h e r i c o n o s c e n e l l a p o e s i a u n i m p o r t a n t e s t r u m e n t o d i c r e s c i t a p e r s o n a l e e s o c i a l e . L a p o e s i a i t a l i a n a , i n p a r t i c o l a r e , n o n è m a i s t a t a s o l o u n e s e r c i z i o l e t t e r a r i o . H a a c c o m p a g n a t o l ’ e v o l u z i o n e d e l P a e s e , u n e n d o g e n e r a z i o n i , t e r r i t o r i e l i n g u a g g i . H a p l a s m a t o l a n o s t r a i d e n t i t à n a z i o n a l e e h a c o n t r i b u i t o a c o s t r u i r e q u e l l a m e m o r i a c o l l e t t i v a c h e c o s t i t u i s c e i l f o n d a m e n t o s t e s s o d i o g n i c o m u n i t à . L a p o e s i a s i c o n f e r m a u n ’ a r t e v i v a e v i t a l e p e r c h é r i e s c e a c o g l i e r e c o n i m m e d i a t e z z a g l i a s p e t t i p i ù p r o f o n d i d e l l a r e a l t à . I n u n c o n t e s t o c o m e q u e l l o a t t u a l e , s p e s s o d o m i n a t o d a l l a r a p i d i t à e f r a m m e n t a r i e t à d e l l e c o m u n i c a z i o n i , a b b i a m o b i s o g n o d i s p a z i n e i q u a l i l e p a r o l e n o n v e n g a n o c o n s u m a t e , m a s c e l t e , m e d i t a t e e c o n d i v i s e . È q u e s t a l a g r a n d e s f i d a d e l l a p o e s i a . M a n t e n e r e l a p r o f o n d i t à d e l l o s g u a r d o i n u n ' e p o c a i n c u i s i f a f a t i c a a d a n d a r e o l t r e l a s u p e r f i c i e , r e s t i t u e n d o a l l a l i n g u a l a s u a d i g n i t à e l a s u a f o r z a e s p r e s s i v a . I n i z i a t i v e c o m e q u e s t a h a n n o d u n q u e i l m e r i t o d i d i f f o n d e r e q u e s t ' a r t e c o s ì s i g n i f i c a t i v a p e r l a c r e s c i t a c u l t u r a l e d e l l a s o c i e t à e d i e s a l t a r e l a c a p a c i t à d e l n o s t r o r i c c o p a t r i m o n i o l e t t e r a r i o e a r t i s t i c o d i r i n n o v a r s i " . " È u n p a t r i m o n i o i n e s t i m a b i l e , d a s o s t e n e r e e t u t e l a r e n o n s o l o p e r i l s u o a l t o v a l o r e , m a p e r c h é c u s t o d i s c e l a r i c c h e z z a d e l l e n o s t r e r a d i c i . D e s i d e r o q u i n d i e s p r i m e r e i l m i o s i n c e r o a p p r e z z a m e n t o a i v i n c i t o r i d i q u e s t a 3 9 e s i m a e d i z i o n e e r i n n o v a r e i m i e i s e n t i m e n t i d i s t i m a e g r a t i t u d i n e a l C e n t r o C u l t u r a l e L a u r e n t u m , a l s u o P r e s i d e n t e G i o v a n n i T a r q u i n i e a l d i r e t t o r e d e l P r e m i o R o b e r t o S e r g i o . A l o r o v a i l r i n g r a z i a m e n t o p e r a v e r c u s t o d i t o q u e s t a t r a d i z i o n e c o n c o s t a n z a e p a s s i o n e , m e t t e n d o l a c u l t u r a a l s e r v i z i o d e l l a c o m u n i t à . L a p o e s i a n o n c i c h i e d e s o l t a n t o d i l e g g e r e . C i c h i e d e d i r i c o r d a r e c h i s i a m o e d i g u a r d a r e l e s f i d e d e l n o s t r o t e m p o d a u n a p r o s p e t t i v a p i ù p r o f o n d a . È a n c h e c o s ì c h e l a c u l t u r a c o n t i n u a a i s p i r a r e i l n o s t r o i m p e g n o q u o t i d i a n o a f a v o r e d e l b e n e c o m u n e " , c o n c l u d e F o n t a n a .