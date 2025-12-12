M i l a n o , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a C a s s a z i o n e h a c o n f e r m a t o i l g i u d i z i o d ' a p p e l l o e c o n d a n n a t o a t r e a n n i d i c a r c e r e F r a n c e s c o B a r a c h e t t i , l ' i m p r e n d i t o r e r i t e n u t o v i c i n o a l l a L e g a e i m p u t a t o p e r p e c u l a t o e d e m i s s i o n e d i f a t t u r e f a l s e n e l l ' i n c h i e s t a s u l l a v e n d i t a d e l c a p a n n o n e d i C o r m a n o , s e d e d e l l a L o m b a r d i a F i l m C o m m i s s i o n , c o n c u i - a d i r e d e l l ' a c c u s a - s a r e b b e r o s t a t i d r e n a t i 8 0 0 m i l a e u r o d i f o n d i p u b b l i c i . I n a p p e l l o B a r a c h e t t i e r a s t a t o a s s o l t o d a l l ' a c c u s a d i f a l s e f a t t u r e , m e n t r e e r a s t a t o c o n d a n n a t o p e r p e c u l a t o , s e n t e n z a o r a c o n f e r m a t a d a l l a S u p r e m a C o r t e . " S o n o p e r p l e s s o e c u r i o s o d i l e g g e r e l e m o t i v a z i o n i c h e c o n d a n n a t o i l m i o a s s i s t i t o p e r p e c u l a t o " , è i l c o m m e n t o d e l d i f e n s o r e , l ' a v v o c a t o M a t t e o M o n t a r u l i . " D o p o a n n i è s t a t o s t a b i l i t o c h e i l a v o r i s o n o s t a t i f a t t i s u l l ' i m m o b i l e , c h e i s o l d i s o n o s t a t i i n t e g r a l m e n t e u t i l i z z a t i p e r q u e l l o e i o m i c h i e d o c o m e s i f a a c o n d a n n a r e p e r p e c u l a t o e q u a l e è s t a t o i l r u o l o d i B a r a c h e t t i " c o n c l u d e i l l e g a l e . L o s c o r s o g e n n a i o l a C a s s a z i o n e e r a i n t e r v e n u t a p e r g l i a l t r i d u e i m p u t a t i , i c o m m e r c i a l i s t i A l b e r t o D i R u b b a e A n d r e a M a n z o n i , e a v e v a d i c h i a r a t o p r e s c r i t t a l ' a c c u s a d i t u r b a t i v a e a v e v a d i s p o s t o u n a p p e l l o b i s p e r r i d e t e r m i n a r e l a p e n a p e r i l r e a t o d i p e c u l a t o .