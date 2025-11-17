R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i t e r r à i l 2 8 n o v e m b r e a l l e 1 7 . 3 0 n e l l a S a l a K o c h d e l S e n a t o l a c o n v e n t i o n p r o m o s s a d a l l a F o n d a z i o n e G u i d o C a r l i , ' I l F u t u r o i n M o v i m e n t o . S t r a t e g i e p e r u n ’ I t a l i a p r o t a g o n i s t a . D a l l ’ e n e r g i a a l l ’ i m p r e s a , c o m e c o m p e t e r e n e l l o s c e n a r i o g l o b a l e ' . L ' a p p u n t a m e n t o l a n c e r à i l n u o v o p r o g e t t o d i i n c l u s i o n e e r i g e n e r a z i o n e s o c i a l e ' C a i v a n o 3 – S u l l e s t r a d e d e l l a g e n t i l e z z a ' , c o n p r o t a g o n i s t a D o n A n t o n i o C o l u c c i a , p r o m o s s o n e l q u a r t i e r e r o m a n o d i S a n B a s i l i o d a l l a F o n d a z i o n e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l M i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o e l a P r e f e t t u r a d i R o m a . " L a g e n t i l e z z a n o n è d e b o l e z z a : è l a f o r z a d i c h i s c e g l i e d i n o n v o l t a r s i d a l l ’ a l t r a p a r t e . Q u e s t o è i l m e s s a g g i o s i m b o l i c o c o n c u i t r a s f o r m e r e m o p i a z z a A l d o B o z z i a S a n B a s i l i o i n u n ’ a g o r à d e l l a g e n t i l e z z a " , s p i e g a R o m a n a L i u z z o , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e G u i d o C a r l i c h e i n t r o d u r r à l a c o n v e n t i o n . " I n p r i m a v e r a l a F o n d a z i o n e p i a n t e r à s e i u l i v i , o m a g g i o a l l a v i r t ù c h e G o e t h e c o n s i d e r a v a ' l a c a t e n a f o r t e c h e t i e n e l e g a t i g l i e s s e r i u m a n i ' . U n c a m m i n o e t i c o i n t r a p r e s o c o n c o n v i n z i o n e , c h e c i h a p o r t a t o a n c h e a s o s t e n e r e r e a l t à v i r t u o s e c o m e P i z z A u t e l a C o m u n i t à d i S a n P a t r i g n a n o : l u o g h i d i r i n a s c i t a e d i s p e r a n z a , c o m e s t a n n o d i v e n t a n d o C a i v a n o , S a n B a s i l i o e l e a l t r e p e r i f e r i e d e l l a N a z i o n e g r a z i e a i p r o g e t t i d i r i q u a l i f i c a z i o n e a v v i a t i d a l G o v e r n o d i G i o r g i a M e l o n i " . D o p o l ’ a p e r t u r a d e l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i e i l s a l u t o d e l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e , s p a z i o a l v i d e o m e s s a g g i o d e l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i . T r a i r e l a t o r i l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i E n i C l a u d i o D e s c a l z i , i l f o n d a t o r e d i P i z z A u t N i c o A c a m p o r a , L e t i z i a M o r a t t i , l ' A d M u t t i F r a n c e s c o M u t t i , i l p r e s i d e n t e d e l l a B o r s a I t a l i a n a C l a u d i a P a r z a n i , i l p r e s i d e n t e C o l d i r e t t i E t t o r e P r a n d i n i , l ' A d I l l y c a f f è C r i s t i n a S c o c c h i a . A l P r e f e t t o d i R o m a L a m b e r t o G i a n n i n i s o n o a f f i d a t e l e c o n c l u s i o n i . P r e s e n t i a n c h e i l Q u e s t o r e d i R o m a R o b e r t o M a s s u c c i , i l G e n e r a l e G i o v a n n i M a r i a I a n n u c c i , c o m a n d a n t e o p e r a t i v o v e r t i c e i n t e r f o r z e , i l p r e s i d e n t e d e l l a c o o p e r a t i v a a g r i c o l a d e l l a C o m u n i t à d i S a n P a t r i g n a n o R o b e r t o B e z z i , i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o M a u r i z i o G a s p a r r i , i l G e n e r a l e D a v i d e A n g r i s a n i , c o m a n d a n t e d e i c a r a b i n i e r i d e l l a B a n c a d ’ I t a l i a , e i l g i à p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o L a m b e r t o D i n i . A t t e s e a n c h e l a p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e M A X X I M a r i a E m a n u e l a B r u n i e l ’ a t t r i c e C l a u d i a G e r i n i . L ’ a p p u n t a m e n t o i n a u g u r e r à l a s t a g i o n e d i a t t i v i t à 2 0 2 5 - 2 0 2 6 d e l l a F o n d a z i o n e G u i d o C a r l i , c h e c u l m i n e r à l ’ 8 m a g g i o 2 0 2 5 c o n l a X V I I E d i z i o n e d e l P r e m i o G u i d o C a r l i .