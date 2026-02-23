M o d e n a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - F o n c o o p , i l F o n d o P a r i t e t i c o I n t e r p r o f e s s i o n a l e N a z i o n a l e p e r l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a d e l l e i m p r e s e c o o p e r a t i v e e d e l l ’ e c o n o m i a s o c i a l e , è p a r t n e r d e l L e a r n i n g M o r e F e s t i v a l , i n p r o g r a m m a f i n o a o g g i a M o d e n a , u n o d e i p r i n c i p a l i a p p u n t a m e n t i i t a l i a n i d e d i c a t i a l l ’ i n n o v a z i o n e n e l l a f o r m a z i o n e e a l l a t r a s f o r m a z i o n e o r g a n i z z a t i v a . L a p r e s e n z a a l F e s t i v a l r a f f o r z a i l r u o l o d i F o n c o o p c o m e a t t o r e c h i a v e d e l m o n d o d e l l a f o r m a z i o n e e d e l l ’ i n n o v a z i o n e e r a p p r e s e n t a u n ’ i m p o r t a n t e o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o c o n i m p r e s e , e s p e r t i , i s t i t u z i o n i e s t a k e h o l d e r d e l l a v o r o s v o l t o d a l F o n d o s u i t e m i c h e s t a n n o r i d e f i n e n d o i l f u t u r o d e l l a v o r o e d e i m o d e l l i f o r m a t i v i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a p e r l a c o m p e t i t i v i t à e l a s o s t e n i b i l i t à d e l l e o r g a n i z z a z i o n i d e l l ’ e c o n o m i a s o c i a l e . N e l c o r s o d e l l e t r e g i o r n a t e , F o n c o o p è p r o t a g o n i s t a d i t r e p a n e l t e m a t i c i d e d i c a t i a d a l c u n e d e l l e s f i d e p i ù r i l e v a n t i p e r i l s i s t e m a p r o d u t t i v o : “ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e , c a m b i a m e n t o o r g a n i z z a t i v o e n u o v i m o d e l l i d i l a v o r o ” c o n l ’ i n t e r v e n t o d i G i a n f r a n c o D e S i m o n e , D i r e t t o r e G e n e r a l e F o n c o o p . U n c o n f r o n t o s u c o m e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t i a t r a s f o r m a n d o p r o c e s s i , c o m p e t e n z e e o r g a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o , r i c h i e d e n d o n u o v i a p p r o c c i a l l a p r o g e t t a z i o n e f o r m a t i v a e a l l o s v i l u p p o d e l l e c o m p e t e n z e . “ A c a d e m y a z i e n d a l i : c o s t r u i r e e c o s i s t e m i f o r m a t i v i e f f i c a c i ” c o n l ’ i n t e r v e n t o d i A n t o n i o R e n z i , R e s p o n s a b i l e F o r m a z i o n e d i U n i c o o p F i r e n z e , c o o p e r a t i v a a d e r e n t e a F o n c o o p . I l p a n e l a p p r o f o n d i r à i l r u o l o d e l l e a c a d e m y a z i e n d a l i c o m e l e v a s t r a t e g i c a p e r l a c r e s c i t a d e l l e c o m p e t e n z e e l a c o s t r u z i o n e d i e c o s i s t e m i f o r m a t i v i i n t e g r a t i . “ L e d i v e r s e d i m e n s i o n i d e l W e l l b e i n g D e s i g n ” c o n A l e s s a n d r a L a r a i a , R e f e r e n t e F o n d i I n t e r p r o f e s s i o n a l i d i C e f a l E m i l i a R o m a g n a , s t a k e h o l d e r d e l F o n d o . U n m o m e n t o d i r i f l e s s i o n e s u b e n e s s e r e o r g a n i z z a t i v o , q u a l i t à d e l l a v o r o e p r o g e t t a z i o n e d i a m b i e n t i d i a p p r e n d i m e n t o i n c l u s i v i e s o s t e n i b i l i . A l l ’ i n t e r n o d e l F e s t i v a l , F o n c o o p h a p r o m o s s o a n c h e u n W o r k s h o p d i L e a r n i n g R e d e s i g n , l a b o r a t o r i o o p e r a t i v o c h e c o n c l u d e u n p e r c o r s o f o r m a t i v o s v i l u p p a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F u t u r e E d u c a t i o n M o d e n a e d e d i c a t o a l l e p r o p r i e g r a n d i i m p r e s e a d e r e n t i . U n w o r k s h o p p e n s a t o c o m e s p a z i o d i s p e r i m e n t a z i o n e c o n c r e t a d i n u o v e m e t o d o l o g i e e m o d e l l i d i a p p r e n d i m e n t o p e r l e a c a d e m y a z i e n d a l i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i : r a f f o r z a r e l a c a p a c i t à d e l l e i m p r e s e d i p r o g e t t a r e p e r c o r s i f o r m a t i v i a d a l t o i m p a t t o ; i n t e g r a r e s t r u m e n t i d i g i t a l i e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e i p r o c e s s i d i a p p r e n d i m e n t o ; f a v o r i r e l a c o s t r u z i o n e d i e c o s i s t e m i f o r m a t i v i c a p a c i d i g e n e r a r e v a l o r e n e l t e m p o . “ L a p a r t n e r s h i p c o n i l L e a r n i n g M o r e F e s t i v a l – d i c h i a r a G i a n f r a n c o D e S i m o n e , D i r e t t o r e g e n e r a l e d i F o n c o o p – c o n f e r m a l ’ i m p e g n o d i F o n c o o p n e l s o s t e n e r e l a c r e s c i t a d e l l e c o m p e t e n z e e n e l p r o m u o v e r e u n a f o r m a z i o n e c o n t i n u a s e m p r e p i ù i n t e g r a t a c o n i p r o c e s s i d i i n n o v a z i o n e e s v i l u p p o d e l l e i m p r e s e ” .