R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a a d e r i s c e a l G i o r n o d e l R i c o r d o , i s t i t u i t o c o n l a l e g g e n . 9 2 d e l 3 0 m a r z o 2 0 0 4 i n m e m o r i a d e l l e v i t t i m e d e l l e f o i b e , d e l l ' e s o d o g i u l i a n o - d a l m a t a e d e l l e v i c e n d e d e l c o n f i n e o r i e n t a l e . L e b a n d i e r e s a r a n n o e s p o s t e a m e z z ' a s t a n e l l a g i o r n a t a d i m a r t e d ì 1 0 f e b b r a i o . L a f a c c i a t a d i P a l a z z o M a d a m a s a r à i l l u m i n a t a c o n i l T r i c o l o r e d a l t r a m o n t o d i l u n e d ì 9 a l l ' a l b a d e l g i o r n o d o p o e , d i n u o v o , d a l t r a m o n t o a l l a m e z z a n o t t e d i m a r t e d ì 1 0 f e b b r a i o .