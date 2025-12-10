M i l a n o , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C h i u n q u e s i s a r e b b e a s p e t t a t o u n e s i t o d i v e r s o . S o n o m o l t o t r a n q u i l l a c h e l a v e r i t à v e r r à f u o r i e l a v e r i t à è c h e i o s o n o i n n o c e n t e c o m e d i m o s t r a n o a n c h e l e c a r t e . S o n o c u r i o s a d i l e g g e r e l e m o t i v a z i o n i " . S o n o l e p a r o l e c o n c u i I r e n e P i v e t t i , e x p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , d i f e s a d a l l ' a v v o c a t o F i l i p p o C o c c o , c o m m e n t a l a s e n t e n z a d e i g i u d i c i d ' a p p e l l o d i M i l a n o c h e c o n f e r m a n o l a c o n d a n n a a 4 a n n i p e r l e a c c u s e d i a u t o r i c i c l a g g i o e d e v a s i o n e f i s c a l e .