R o m a , 1 9 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " L ’ A n c i , l ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e C o m u n i i t a l i a n i , m a n t i e n e u n r a p p o r t o c o s t a n t e c o n i G o v e r n i , s t i m o l a n d o l i a d e s t i n a r e r i s o r s e a d e g u a t e p e r r i s p o n d e r e a i n u o v i p r o b l e m i s o c i a l i . E s i s t e p e r ò u n p r o b l e m a s t r u t t u r a l e : d a l 2 0 1 1 a o g g i i G o v e r n i h a n n o r i d o t t o d i c i r c a i l 4 0 % i t r a s f e r i m e n t i s t a t a l i , l a s c i a n d o a i C o m u n i s e m p r e m e n o e n t r a t e e s e m p r e p i ù s p e s e , p o i c h é l e e m e r g e n z e s o c i a l i c r e s c o n o d i a n n o i n a n n o ” . C o s ì M a r c o F i o r a v a n t i , p r e s i d e n t e A n c i M a r c h e e S i n d a c o d i A s c o l i P i c e n o , i n t e r v e n e n d o , o g g i a R o m a , a l p a n e l ‘ S i n d a c i d ’ I t a l i a ’ , u n o d e i t a n t i a p p u n t a m e n t i o r g a n i z z a t i d a l L ’ E s p r e s s o n e l l ’ a m b i t o d e l l e c e l e b r a z i o n i p e r i s u o i 7 0 a n n i , a P a l a z z o B r a n c a c c i o , a R o m a . F i o r a v a n t i s o t t o l i n e a c o m e a l p r o b l e m a d e i t a g l i s t a t a l i “ s i a g g i u n g e l ’ a u m e n t o d e l l a s p e s a c o r r e n t e . I l C o m u n e , c o m e u n ’ a z i e n d a , s u b i s c e l ’ a u m e n t o d e i c o s t i d e i m a t e r i a l i - s o t t o l i n e a - I n o l t r e è a u m e n t a t o i l c o s t o d e l c o n t r a t t o s o c i a l e , p e r c h é g l i o p e r a t o r i c h e l a v o r a n o c o n a n z i a n i e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à s o n o s t a t i g i u s t a m e n t e e q u i p a r a t i a l p e r s o n a l e s a n i t a r i o . L e s t r u t t u r e s o c i a l i , t u t t a v i a , c o n t i n u a n o a o p e r a r e c o n g l i s t e s s i s t a n d a r d , m a i c o s t i r i c a d o n o s u i C o m u n i , m e n t r e l e e m e r g e n z e c o n t i n u a n o a c r e s c e r e ” . U n a s i t u a z i o n e c h e s p i n g e l ’ a m m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e a “ t r o v a r e s e m p r e p i ù r i s o r s e p e r r i s p o n d e r e a i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i . P e r f a r l o , d a u n a p a r t e b i s o g n a r a z i o n a l i z z a r e l a s p e s a p e r r e n d e r l a p i ù p r o d u t t i v a , d a l l ’ a l t r a v a n n o i n d i v i d u a t e n u o v e e n t r a t e s e n z a a u m e n t a r e l e t a s s e - s p i e g a - A c i ò s i a g g i u n g e l a p o s s i b i l e r e i n t r o d u z i o n e d e l P a t t o d i S t a b i l i t à e u r o p e o , c h e r i s c h i a d i l i m i t a r e u l t e r i o r m e n t e l a c a p a c i t à d e i C o m u n i d i p r o g r a m m a r e i l f u t u r o ” , r i c o r d a . P e r i l p r e s i d e n t e d i A n c i M a r c h e n o n è p o s s i b i l e “ p e n s a r e d i r i s o l v e r e q u e s t i p r o b l e m i c o n u n a s o l a l e g g e f i n a n z i a r i a , d o p o c i r c a 1 3 a n n i d i t a g l i p e s a n t i - r i f l e t t e - S e r v e r i p e n s a r e l a f i n a n z a d e g l i e n t i l o c a l i , l a g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e p u b b l i c h e e r i d u r r e l a b u r o c r a z i a , c o s ì d a r e n d e r e i C o m u n i p i ù v e l o c i n e l r i s p o n d e r e a i b i s o g n i d e l l a p o p o l a z i o n e . I n A n c i - c o n c l u d e - s t i a m o l a v o r a n d o p r o p r i o p e r a n t i c i p a r e l e s o l u z i o n i a i p r o b l e m i d i d o m a n i ” .