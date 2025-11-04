R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ N o n m i u c c i d e r e ” . C o n q u e s t o s l o g a n P r o V i t a & F a m i g l i a O n l u , m e n t r e a P a l a z z o d e l l a C o n s u l t a s i d i b a t t e v a d e l l a L e g g e T o s c a n a i m p u g n a t a d a l G o v e r n o , h a o r g a n i z z a t o i n P i a z z a d e l P o p o l o a R o m a u n g r a n d e f l a s h m o b c o n t r o l a d e r i v a e u t a n a s i c a e i p r o g e t t i d i l e g g e s u l s u i c i d i o a s s i s t i t o . I n p i a z z a , 2 0 0 s e d i e a r o t e l l e v u o t e h a n n o r a p p r e s e n t a t o s i m b o l i c a m e n t e i m a l a t i , d i s a b i l i , a n z i a n i e c i t t a d i n i f r a g i l i c h e " c h i e d o n o a l P a r l a m e n t o p i ù c u r e , p i ù d i r i t t i , p i ù d i g n i t à , m a s i v e d o n o o f f r i r e c i n i c h e s c o r c i a t o i e v e r s o l a m o r t e " . L ’ a s s o c i a z i o n e h a d e n u n c i a t o c h e i n I t a l i a " l e c u r e p a l l i a t i v e r a g g i u n g o n o s o l o i l 3 3 % d e g l i a v e n t i d i r i t t o , c o n r e g i o n i d o v e l a c o p e r t u r a s c e n d e a d d i r i t t u r a a l 4 - 5 % : u n d a t o d r a m m a t i c o c h e l a s c i a m i g l i a i a d i f a m i g l i e s e n z a a s s i s t e n z a e t r a s f o r m a n o l e a p e r t u r e a l s u i c i d i o a s s i s t i t o i n u n r i c a t t o c r i m i n a l e " . " L e s e n t e n z e c o n c u i l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e , s c a v a l c a n d o i l P a r l a m e n t o , h a d e p e n a l i z z a t o i l s u i c i d i o a s s i s t i t o i n p r e s e n z a d i f r a g i l i e a r b i t r a r i e c o n d i z i o n i h a n n o d a t o i l v i a a u n a d e r i v a e u t a n a s i c a c h e p u ò d e t e r m i n a r e u n a v e r a e p r o p r i a m a t t a n z a d i S t a t o d i m a l a t i , a n z i a n i s o l i , d e p r e s s i e d i s a b i l i , u n p r o c e s s o c h e u n a q u a l s i a s i l e g g e n a z i o n a l e n o n f a r e b b e a l t r o c h e a c c e n t u a r e , c o n s o l i d a n d o n e l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a l ’ i d e a c h e l o S t a t o p o s s a f o r n i r e i l s u i c i d i o c o m e u n o t r a i t a n t i s e r v i z i s o c i o - s a n i t a r i . P e r q u e s t o , c h i e d i a m o a t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e d i n o n p r o c e d e r e s u u n a s t r a d a c h e l e d e v i t a , d i r i t t i e d i g n i t à d e i c i t t a d i n i p i ù f r a g i l i e i n d i f e s i " , h a d i c h i a r a t o A n t o n i o B r a n d i , p r e s i d e n t e d i P r o V i t a & F a m i g l i a . A s o s t e n e r e l ’ i n i z i a t i v a a n c h e M a s s i m o G a n d o l f i n i , l e a d e r d e l F a m i l y D a y : " S i a m o c o n t r a r i a q u a l s i a s i f o r m a d i m o r t e m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t a . L ’ e s p e r i e n z a d e i 1 3 P a e s i c h e l ’ h a n n o i n t r o d o t t a è d e v a s t a n t e : d a p o c h i c a s i i n i z i a l i s i è p a s s a t i a m i g l i a i a o g n i a n n o , c o m p r e s i r a g a z z i a f f e t t i d a d e p r e s s i o n e c o m e d i m o s t r a i l r e c e n t e c a s o d e l l a g i o v a n e S i s k a i n B e l g i o . S e r v e i n v e c e a p p l i c a r e p i e n a m e n t e l a L e g g e 3 8 / 2 0 1 0 e g a r a n t i r e c u r e p a l l i a t i v e p e r t u t t i " . I n p i a z z a a n c h e E m a n u e l C o s m i n S t o i c a , s c r i t t o r e e a t t i v i s t a d i s a b i l e : " I n u n m o m e n t o d i s o f f e r e n z a i o s t e s s o p o t r e i p e n s a r e a l l a m o r t e , m a è p r o p r i o l ì c h e l a s o c i e t à d e v e a i u t a r e a v i v e r e e n o n o f f r i r e i l s u i c i d i o c o m e u n a s c a p p a t o i a p e r i l d o l o r e . L o S t a t o i n v e s t a i n a s s i s t e n z a , s o s t e g n o p s i c o l o g i c o , i n c l u s i o n e e r e t i s o c i a l i c h e n o n l a s c i n o n e s s u n o s o l o " .