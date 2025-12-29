R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - C o n l a s e n t e n z a n u m e r o 2 0 4 d e l 2 0 2 5 l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e h a r e s p i n t o l e c e n s u r e s t a t a l i s u l l ’ i n t e r a l e g g e r e g i o n a l e t o s c a n a n u m e r o 1 6 d e l 2 0 2 5 , i n t e m a d i a i u t o a l s u i c i d i o , m a h a d i c h i a r a t o l ’ i l l e g i t t i m i t à c o s t i t u z i o n a l e d i d i v e r s e s u e d i s p o s i z i o n i . L a C o r t e - s p i e g a u n a n o t a d e l l a C o n s u l t a - h a r i t e n u t o c h e n e l s u o c o m p l e s s o l a l e g g e r e g i o n a l e s i a r i c o n d u c i b i l e a l l ’ e s e r c i z i o d e l l a p o t e s t à l e g i s l a t i v a c o n c o r r e n t e i n m a t e r i a d i t u t e l a d e l l a s a l u t e e p e r s e g u a l a f i n a l i t à d i " d e t t a r e n o r m e a c a r a t t e r e m e r a m e n t e o r g a n i z z a t i v o e p r o c e d u r a l e , a l f i n e d i d i s c i p l i n a r e i n m o d o u n i f o r m e l ’ a s s i s t e n z a d a p a r t e d e l s e r v i z i o s a n i t a r i o r e g i o n a l e a l l e p e r s o n e c h e – t r o v a n d o s i n e l l e c o n d i z i o n i s t a b i l i t e d a q u e s t a C o r t e n e l l a s e n t e n z a n . 2 4 2 d e l 2 0 1 9 , c o s ì c o m e u l t e r i o r m e n t e p r e c i s a t e n e l l a s e n t e n z a n . 1 3 5 d e l 2 0 2 4 – c h i e d a n o d i e s s e r e a i u t a t e a m o r i r e " . " N u m e r o s e s u e d i s p o s i z i o n i h a n n o p e r ò i l l e g i t t i m a m e n t e i n v a s o s f e r e d i c o m p e t e n z a r i s e r v a t e a l l a l e g i s l a z i o n e s t a t a l e . P i ù p r e c i s a m e n t e , l a C o r t e h a d i c h i a r a t o i n c o s t i t u z i o n a l e l ’ a r t i c o l o 2 , c h e d i r e t t a m e n t e i n d i v i d u a i r e q u i s i t i p e r l ’ a c c e s s o a l s u i c i d i o m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t o f a c e n d o e s p r e s s o r i n v i o a l l e s e n t e n z e n . 2 4 2 d e l 2 0 1 9 e n . 1 3 5 d e l 2 0 2 4 . S e c o n d o l a s e n t e n z a , l a d i s p o s i z i o n e v i o l a l a c o m p e t e n z a l e g i s l a t i v a e s c l u s i v a s t a t a l e i n m a t e r i a d i o r d i n a m e n t o c i v i l e e p e n a l e , i n q u a n t o a l l e R e g i o n i è " p r e c l u s o c r i s t a l l i z z a r e n e l l e p r o p r i e d i s p o s i z i o n i p r i n c i p i o r d i n a m e n t a l i a f f e r m a t i d a q u e s t a C o r t e i n u n d e t e r m i n a t o m o m e n t o s t o r i c o – i n a s t r a t t o , p e r a l t r o , a n c h ’ e s s i s u s c e t t i b i l i d i m o d i f i c a z i o n i – e o l t r e t u t t o n e l l a d i c h i a r a t a a t t e s a d i u n i n t e r v e n t o d e l l e g i s l a t o r e s t a t a l e " . " L a l e g i s l a z i o n e r e g i o n a l e , i n f a t t i , i n r i f e r i m e n t o a d e l i c a t i b i l a n c i a m e n t i , " c h e a t t e n g o n o e s s e n z i a l m e n t e a l l a m a t e r i a d e l l ’ o r d i n a m e n t o c i v i l e e p e n a l e , n o n p u ò p r e t e n d e r e d i a g i r e i n v i a s u p p l e t i v a d e l l a l e g i s l a z i o n e s t a t a l e , p e r c o s ì d i r e ' i m p o s s e s s a n d o s i ' d e i p r i n c i p i o r d i n a m e n t a l i i n d i v i d u a t i d a q u e s t a C o r t e " . L ’ a r t i c o l o 4 , c o m m a 1 , è s t a t o d i c h i a r a t o c o s t i t u z i o n a l m e n t e i l l e g i t t i m o l i m i t a t a m e n t e a l l e p a r o l e " o u n s u o d e l e g a t o " , i n q u a n t o , c o n s e n t e n d o l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ i s t a n z a a n c h e a q u e s t ’ u l t i m o , " d e r o g a v i s t o s a m e n t e a l q u a d r o n o r m a t i v o f i s s a t o d a l l a l e g g e n u m e r o 2 1 9 d e l 2 0 1 7 , n e l q u a l e l a p r o c e d u r a m e d i c a l i z z a t a d i a s s i s t e n z a a l s u i c i d i o è s t a t a i n q u a d r a t a d a l l a g i u r i s p r u d e n z a d i q u e s t a C o r t e " . " I n c o s t i t u z i o n a l i - s p i e g a a n c o r a l a C o n s u l t a - s o n o s t a t i d i c h i a r a t i a n c h e g l i a r t i c o l i 5 e 6 , i n t u t t e l e p a r t i i n c u i p r e v e d o n o s t r i n g e n t i t e r m i n i p e r l a v e r i f i c a d e i r e q u i s i t i d i a c c e s s o a l s u i c i d i o m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t o e l a d e f i n i z i o n e d e l l e r e l a t i v e m o d a l i t à d i a t t u a z i o n e . F e r m a r i m a n e n d o l a n e c e s s i t à d i u n a s o l l e c i t a p r e s a i n c a r i c o d e l l ’ i s t a n z a d e l r i c h i e d e n t e , l a C o r t e h a r i t e n u t o c h e q u e s t a d i s c i p l i n a i n v a d a l a c o m p e t e n z a l e g i s l a t i v a s t a t a l e i n m a t e r i a d i o r d i n a m e n t o c i v i l e , i n q u a n t o c o i n v o l g e s c e l t e c h e n e c e s s i t a n o d i u n i f o r m i t à d i t r a t t a m e n t o s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . I n o l t r e , l a f i s s a z i o n e d i t e r m i n i s t r i n g e n t i c o n t r a s t a c o n i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i d e s u m i b i l i d a l l a l e g g e n u m e r o 2 1 9 d e l 2 0 1 7 , c h e i n v e c e " v a l o r i z z a e p r o m u o v e l a c o s i d d e t t a a l l e a n z a t e r a p e u t i c a " , p e r c u i d e v e e s s e r e " s e m p r e c o n s e n t i t a l a p o s s i b i l i t à d i s v o l g e r e t u t t i q u e g l i a p p r o f o n d i m e n t i c l i n i c i e d i a g n o s t i c i c h e l a C o m m i s s i o n e , m u l t i d i s c i p l i n a r e e c o i n v o l g e n t e d i v e r s e c o m p e t e n z e ( t r a c u i q u e l l e p s i c h i a t r i c h e , p a l l i a t i v e , p s i c o l o g i c h e , m e d i c o l e g a l i , e c c e t e r a ) , r i t e n g a a p p r o p r i a t i " , a n c h e " a t t r a v e r s o l a c o n c r e t a m e s s a a d i s p o s i z i o n e d i c u r e p a l l i a t i v e e f f i c a c i " , " n e l l a p r o s p e t t i v a d i p r e v e n i r e e r i d u r r e i n m i s u r a m o l t o r i l e v a n t e l a d o m a n d a d i s u i c i d i o a s s i s t i t o " . " È s t a t o d i c h i a r a t o i n c o s t i t u z i o n a l e a n c h e l ’ a r t i c o l o 7 , c o m m a 1 , c h e , d i s c i p l i n a n d o i l s u p p o r t o a l s u i c i d i o m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t o , i m p e g n a l e a z i e n d e u n i t à s a n i t a r i e l o c a l i a d a s s i c u r a r e i l s u p p o r t o t e c n i c o e f a r m a c o l o g i c o n o n c h é l ’ a s s i s t e n z a s a n i t a r i a p e r l a p r e p a r a z i o n e a l l ’ a u t o s o m m i n i s t r a z i o n e d e l f a r m a c o a u t o r i z z a t o . N e l c o n f e r m a r e q u a n t o s t a b i l i t o d a l l a s e n t e n z a n . 1 3 2 d e l 2 0 2 5 , l a C o r t e h a r i t e n u t o c h e l a d i s p o s i z i o n e r e g i o n a l e v i o l a l a c o m p e t e n z a c o n c o r r e n t e i n m a t e r i a d i t u t e l a d e l l a s a l u t e , i n q u a n t o " n o n s i p o n e c o m e a t t u a z i o n e n e l d e t t a g l i o d i p r e e s i s t e n t i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i r i n v e n i b i l i n e l l a l e g i s l a z i o n e s t a t a l e , m a c o m e u n a i l l e g i t t i m a ' d e t e r m i n a z i o n e ' d e g l i s t e s s i d a p a r t e d e l l a l e g i s l a z i o n e r e g i o n a l e " . L a d i c h i a r a z i o n e d i i n c o s t i t u z i o n a l i t à h a a n c h e r i g u a r d a t o i c o m m i 2 , p r i m o p e r i o d o , e 3 , d e l m e d e s i m o a r t i c o l o 7 . I l p r i m o i n q u a n t o " f a c e n d o e s p l i c i t o r i f e r i m e n t o a u n l i v e l l o d i a s s i s t e n z a s a n i t a r i a u l t e r i o r e , e v o c a c o m u n q u e e i l l e g i t t i m a m e n t e , d a l p u n t o d i v i s t a d e l l ’ a s s e t t o c o s t i t u z i o n a l e d e l l e c o m p e t e n z e , l a c a t e g o r i a d e i ' l i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a ' " , i n t e r f e r e n d o q u i n d i s u d e f i n i z i o n i r i s e r v a t e a l l e g i s l a t o r e s t a t a l e . I l s e c o n d o l a d d o v e p r e v e d e c h e l a " p e r s o n a i n p o s s e s s o d e i r e q u i s i t i a u t o r i z z a t a a d a c c e d e r e a l s u i c i d i o m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t o p u ò d e c i d e r e i n o g n i m o m e n t o d i s o s p e n d e r e o a n n u l l a r e l ’ e r o g a z i o n e d e l t r a t t a m e n t o " . " I n c a s o d i s u i c i d i o m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t o , i n f a t t i , " n o n v i è p r o p r i a m e n t e a l c u n a ' e r o g a z i o n e ' d i u n t r a t t a m e n t o c h e p o s s a e s s e r e s o s p e s o o a n n u l l a t o ( c o m e i n v e c e n e l l e i p o t e s i d i e u t a n a s i a a t t i v a , r i c o n d u c i b i l i n e l l ’ o r d i n a m e n t o i t a l i a n o a l l a f a t t i s p e c i e d i o m i c i d i o d e l c o n s e n z i e n t e ) , m a p i u t t o s t o u n ’ a s s i s t e n z a d e i s a n i t a r i a u n a p e r s o n a c h e d o v r à c o m p i e r e d a s é l a c o n d o t t a f i n a l e c h e d i r e t t a m e n t e c a u s a l a p r o p r i a m o r t e " . I m m u n i d a c e n s u r e s o n o s t a t e i n v e c e r i t e n u t e l e a l t r e d i s p o s i z i o n i c o n t e n u t e n e l l a l e g g e r e g i o n a l e . L a C o r t e - c o n c l u d e l a n o t a - h a r i t e n u t o c h e l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n a d i s c i p l i n a a c a r a t t e r e o r g a n i z z a t i v o e p r o c e d u r a l e c o m e q u e l l a i m p u g n a t a n o n p o s s a r i t e n e r s i p r e c l u s a d a l l a c i r c o s t a n z a c h e l o S t a t o n o n a b b i a a n c o r a p r o v v e d u t o a l l ’ a p p r o v a z i o n e d i u n a l e g g e c h e d i s c i p l i n i i n m o d o o r g a n i c o , n e l l ’ i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , l ’ a c c e s s o a l l a p r o c e d u r a m e d i c a l i z z a t a d i a s s i s t e n z a a l s u i c i d i o . I n f a t t i , n e i l i m i t i s o p r a p r e c i s a t i , i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i d e l l a m a t e r i a s o n o g i à d e s u m i b i l i d a l l a l e g i s l a z i o n e v i g e n t e , l e t t a a l l a l u c e d e l l a s e n t e n z a d e l l a C o r t e .