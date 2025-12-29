R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s e n t e n z a d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e s u l l a l e g g e T o s c a n a c h e r e g o l a i l f i n e v i t a c o n f e r m a d u e c o s e . L a p r i m a è c h e , s u l p i a n o o r g a n i z z a t i v o e p r o c e d u r a l e , l e R e g i o n i p o s s o n o b e n i n t e r v e n i r e p e r d a r e a t t u a z i o n e a i p r i n c i p i d e s u m i b i l i d a l l e s e n t e n z e d e l l a C o r t e s u l s u i c i d i o a s s i s t i t o . L a s e c o n d a , c h e l e R e g i o n i n o n p o s s o n o c o m u n q u e a n d a r e o l t r e , i n t e r v e n e n d o s u c o n d i z i o n i e l i m i t i p e r l ' a c c e s s o a l s u i c i d i o a s s i s t i t o , c h e s o n o r i s e r v a t e a l l e g i s l a t o r e n a z i o n a l e . T u t t o q u e s t o c i c o n f e r m a n e l l a i n d e r o g a b i l e n e c e s s i t à d i p r o c e d e r e c o n l ' a p p r o v a z i o n e d i u n a l e g g e n a z i o n a l e , c h e i n v a n o c h i e d i a m o d a i n i z i o l e g i s l a t u r a " . L o a f f e r m a A l f r e d o B a z o l i , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l S e n a t o . " I l S e n a t o , e l a m a g g i o r a n z a d i d e s t r a , n o n p o s s o n o c o n t i n u a r e a b o i c o t t a r e l a d i s c u s s i o n e . A l l a r i p r e s a d e i l a v o r i a g e n n a i o - a g g i u n g e - è d o v e r o s o c h e l e c o m m i s s i o n i p o r t i n o a l v o t o g l i e m e n d a m e n t i d e p o s i t a t i m e s i f a , p e r c o n s e n t i r e l ' a p p r o d o i n A u l a i n t e m p i n o n p i ù p r o c r a s t i n a b i l i ” .