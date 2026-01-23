P a l e r m o , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - F i n c a n t i e r i r e c a " g r a n d e b e n e f i c i o a l l ' e c o n o m i a n a z i o n a l e e p r e s t i g i o a l l ' I t a l i a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , v i s i t a n d o g l i s t a b i l i m e n t i d i P a l e r m o , l a c u i s t o r i a , h a s o t t o l i n e a t o a n c o r a i l C a p o d e l l o S t a t o , " è s t a t a i l l u s t r a t a a l m e g l i o d a l l a p r e s e n z a d e i d u e d i p e n d e n t i , p o c ' a n z i , i l p i ù a n z i a n o e i l p i ù g i o v a n e d e l l e m a e s t r a n z e d e l c a n t i e r e " . " U n a s c e l t a f e l i c e , q u e l l a d i m e t t e r e i n s i e m e i l p i ù a n z i a n o e i l p i ù g i o v a n e " , c h e " n o n h a , m i s e m b r a , s o l t a n t o i l s i g n i f i c a t o d i i n d i c a r e l a s t o r i a d e l c a n t i e r e c h e c o n t i n u a t r a s m e t t e n d o s i d a u n a g e n e r a z i o n e a l l ' a l t r a , m a h a v o l u t o e v i d e n z i a r e , c o s ì l ' h o i n t e r p r e t a t a , h a v o l u t o r a p p r e s e n t a r e l o s p i r i t o d e l c a n t i e r e , c h e s i t r a s f e r i s c e d a g e n e r a z i o n e i n g e n e r a z i o n e , i l s e n s o d i a p p a r t e n e n z a d e l l e m a e s t r a n z e c h e i n q u e s t o c a n t i e r e è s e m p r e s t a t o m o l t o a l t o . E d è q u e s t o s p i r i t o c h e h a a c c o m p a g n a t o e s o r r e t t o l ' a l t a p r o f e s s i o n a l i t à c h e h a s e m p r e c a r a t t e r i z z a t o q u e s t o c a n t i e r e e c h e o g g i t r o v a , g r a z i e a F i n c a n t i e r i , p r o s p e t t i v e c o s ì a m p i e , c o s ì r i n n o v a t e e r i l a n c i a t e " . " Q u e l c h e a b b i a m o v i s t o p r i m a , v e l o c e m e n t e , c o n i l a v o r i i n c o r s o s u a l c u n e n a v i , è s i g n i f i c a t i v o d i q u e s t e p r o s p e t t i v e , m a q u e s t a p r o s p e t t i v a , q u e s t a c o n d i z i o n e - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - s i b a s a s u l l a v o r o c h e v i e n e s v o l t o d a l l e m a e s t r a n z e e r i v o l g o l o r o u n r i n g r a z i a m e n t o e u n s a l u t o , u n a u g u r i o d i g r a n d i s s i m a c o r d i a l i t à " .