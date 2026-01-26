R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S a l t o d i q u a l i t à n e l l a c o l l a b o r a z i o n e o p e r a t i v a e s t r a t e g i c a t r a l e d u e a s s o c i a z i o n i r a p p r e s e n t a t i v e d e l s i s t e m a f i e r i s t i c o n a z i o n a l e . A e f i ( A s s o c i a z i o n e E s p o s i z i o n i e F i e r e I t a l i a n e ) e I t - E x ( I t a l i a n A s s o c i a t i o n o f I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n s ) h a n n o s o t t o s c r i t t o a P a l a z z o P i a c e n t i n i a R o m a , a l l a p r e s e n z a d e l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , A d o l f o U r s o , u n a i n t e s a v o l t a a r a f f o r z a r e e s t r u t t u r a r e i n m o d o s t a b i l e i l c o o r d i n a m e n t o d e l l e r i s p e t t i v e a t t i v i t à . L ’ a c c o r d o , f i r m a t o d a l p r e s i d e n t e d i A e f i , M a u r i z i o D a n e s e , e d a l p r e s i d e n t e d i I t - E x , R a f f a e l l o N a p o l e o n e , h a l ’ o b i e t t i v o d i v a l o r i z z a r e i l r u o l o d e l l e f i e r e c o m e s t r u m e n t o s t r a t e g i c o d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e , c a p a c e d i s o s t e n e r e l ’ a t t r a t t i v i t à e l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l t e s s u t o p r o d u t t i v o i t a l i a n o e d i r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a f i e r i s t i c o n a z i o n a l e s u i m e r c a t i g l o b a l i . L ’ i n t e s a f a s e g u i t o a l p r o t o c o l l o s i g l a t o t r a l e d u e a s s o c i a z i o n i l o s c o r s o s e t t e m b r e e c o n s o l i d a u n p e r c o r s o c o n d i v i s o a b e n e f i c i o d e l l ’ i n t e r o c o m p a r t o f i e r i s t i c o . “ I l s i s t e m a f i e r i s t i c o è u n a l e v a s t r a t e g i c a p e r i l t e s s u t o p r o d u t t i v o i t a l i a n o e p e r i l n o s t r o M a d e i n I t a l y . Q u e s t o a c c o r d o n e r a f f o r z a i l r u o l o e n e c o n s o l i d a l a f u n z i o n e a l s e r v i z i o d e l l e n o s t r e i m p r e s e e d e l l a l o r o p r e s e n z a i n t e r n a z i o n a l e , c o n t r i b u e n d o a l l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e ” , h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o U r s o . “ L a f i r m a d i o g g i r a p p r e s e n t a u n a s v o l t a d e c i s i v a v e r s o u n p e r c o r s o d i i n t e g r a z i o n e e d i u n a r a p p r e s e n t a n z a u n i t a r i a d e l l ’ i n d u s t r i a f i e r i s t i c a i t a l i a n a , q u a r t a a l m o n d o e s e c o n d a i n E u r o p a . L o s c e n a r i o g e o p o l i t i c o i m p o n e u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a s c e v r a d a c a m p a n i l i s m i e i n u t i l i f r a m m e n t a z i o n i . I l s i s t e m a f i e r i s t i c o i t a l i a n o è u n a l e v a i m p r e s c i n d i b i l e p e r l a c r e s c i t a d e l l e p m i e d e l l e p o l i t i c h e d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e a f a v o r e d e l l ’ e x p o r t . I n o l t r e , c o n i s u o i 2 2 m i l i a r d i d i i n d o t t o c o m p l e s s i v o , c o n t r i b u i s c e a t t i v a m e n t e a l l o s v i l u p p o d e i t e r r i t o r i . D a o g g i , c o n I t - E x c o n d i v i d i a m o o b i e t t i v i c o m u n i p e r p o t e n z i a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e f i e r e e d e g l i o r g a n i z z a t o r i a f a v o r e d e l S i s t e m a I t a l i a n e l m o n d o ” , h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e d i A e f i , D a n e s e . “ C o n l a f i r m a d i q u e s t a i n t e s a c o m p i a m o u n p a s s o c o n c r e t o v e r s o u n a c o l l a b o r a z i o n e p i ù s t r u t t u r a t a e c o n t i n u a t i v a t r a l e p r i n c i p a l i r a p p r e s e n t a n z e d e l s i s t e m a f i e r i s t i c o i t a l i a n o . I n u n c o n t e s t o e c o n o m i c o e g e o p o l i t i c o c o m p l e s s o , l e f i e r e s i c o n f e r m a n o u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r s o s t e n e r e l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e , i n p a r t i c o l a r e d e l l e m i c r o , p i c c o l e e m e d i e a z i e n d e , e p e r p r o m u o v e r e i l M a d e i n I t a l y s u i m e r c a t i g l o b a l i ” , h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e d i I t - E x , N a p o l e o n e . L a L e t t e r a d i i n t e n t i i s t i t u i s c e , i n o l t r e , u n C o m i t a t o p a r i t e t i c o d i c o o r d i n a m e n t o d i 1 2 m e m b r i ( s e i p e r c i a s c u n a d e l l e d u e a s s o c i a z i o n i ) g i à d e s i g n a t i d a l l e d u e c o m p a g i n i , c o n i l c o m p i t o d i s v i l u p p a r e l e l i n e e o p e r a t i v e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e e d i e l a b o r a r e p r o p o s t e s t r u t t u r a t e d a s o t t o p o r r e a g l i o r g a n i d e l i b e r a n t i d e l l e r i s p e t t i v e a s s o c i a z i o n i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r a f f o r z a r e i l s i s t e m a f i e r i s t i c o i t a l i a n o e a c c r e s c e r n e l a c o m p e t i t i v i t à a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . A p r e s i e d e r l o s a r à G i o v a n n i B o z z e t t i , a l l a g u i d a d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o . " L a c o l l a b o r a z i o n e t r a A e f i e I t - E x r a p p r e s e n t a u n p a s s a g g i o s t r a t e g i c o p e r i l r a f f o r z a m e n t o d e l s i s t e m a f i e r i s t i c o i t a l i a n o , s o p r a t t u t t o i n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e s e m p r e p i ù c o m p e t i t i v o – h a d i c h i a r a t o G i o v a n n i B o z z e t t i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o e d e l C o m i t a t o d i c o o r d i n a m e n t o – . F i n d a l m i o i n s e d i a m e n t o a l l a g u i d a d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o h o r i t e n u t o c h e l a f r a m m e n t a z i o n e f o s s e u n l i m i t e e n o n u n v a l o r e . O g g i è i n d i s p e n s a b i l e s u p e r a r e l o g i c h e d i a p p a r t e n e n z a e c o n t r a p p o s i z i o n i t e r r i t o r i a l i p e r c o s t r u i r e u n s i s t e m a f i e r i s t i c o c a p a c e d i l a v o r a r e i n m o d o c o o r d i n a t o , a n c h e t r a f i e r e d i c i t t à d i v e r s e . I l c o m p a r t o f i e r i s t i c o i t a l i a n o v a l e c i r c a 1 , 4 m i l i a r d i d i e u r o , a f r o n t e d e i 4 m i l i a r d i d e l s i s t e m a t e d e s c o : p e r c o l m a r e q u e s t o d i v a r i o d o b b i a m o f a r e s i s t e m a e s v i l u p p a r e u n a v i s i o n e c o n d i v i s a . I n q u e s t o p e r c o r s o , i l d i a l o g o c o n l e I s t i t u z i o n i e l ’ a t t e n z i o n e d e d i c a t a a l s e t t o r e i n s e d i c o m e i l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y r a p p r e s e n t a n o u n f a t t o r e a b i l i t a n t e f o n d a m e n t a l e " .