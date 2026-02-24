M i l a n o , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t o o g g i i l p r i m o i n c o n t r o d e l C o m i t a t o P a r i t e t i c o d i C o o r d i n a m e n t o t r a A E F I ( A s s o c i a z i o n e e s p o s i z i o n i e f i e r e i t a l i a n e ) e I T - E X ( I t a l i a n A s s o c i a t i o n o f I n t e r n a t i o n a l E x h i b i t i o n s ) a l l a p r e s e n z a d e l M i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o . C o m p i t o d i q u e s t ’ o r g a n o è s v i l u p p a r e l e l i n e e o p e r a t i v e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l e d u e A s s o c i a z i o n i e d i e l a b o r a r e p r o p o s t e s t r u t t u r a t e d a s o t t o p o r r e a g l i o r g a n i d e l i b e r a n t i d e l l e r i s p e t t i v e a s s o c i a z i o n i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r a f f o r z a r e i l s i s t e m a f i e r i s t i c o i t a l i a n o e a c c r e s c e r n e l a c o m p e t i t i v i t à a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . " È u n p u n t o d i s v o l t a p e r i l s i s t e m a f i e r i s t i c o i t a l i a n o , c h e c o g l i e a p p i e n o l e e s i g e n z e d e l l e i m p r e s e e a p r e u n a n u o v a e p r o f i c u a f a s e , u n s e g n a l e d i f o r z a d e l S i s t e m a I t a l i a " : è q u a n t o h a a f f e r m a t o i l M i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , s e n . A d o l f o U r s o , i n t e r v e n u t o i n c o l l e g a m e n t o a l l a p r i m a r i u n i o n e d e l C o m i t a t o P a r i t e t i c o d i C o o r d i n a m e n t o A E F I – I T - E X , c h e p r e p a r a l a f u s i o n e t r a l e d u e a s s o c i a z i o n i f o r t e m e n t e v o l u t a d a l M i m i t , " p e r r a f f o r z a r e i l s i s t e m a f i e r i s t i c o i t a l i a n o q u a l e p i a t t a f o r m a s t r a t e g i c a p e r l e i m p r e s e , s t r u m e n t o d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e e l e v a d i c r e s c i t a e p r o i e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e " . " A n c h e g r a z i e a l l a f o r z a d e l l e n o s t r e f i e r e , n e l 2 0 2 5 , a n n o d i f f i c i l e p e r i l c o m m e r c i o m o n d i a l e , l ’ e x p o r t i t a l i a n o è c r e s c i u t o d e l 3 , 3 % , r a g g i u n g e n d o i l r e c o r d d i 6 4 3 m i l i a r d i d i e u r o – h a p r o s e g u i t o U r s o – i l m i g l i o r d a t o n e l G 7 , c h e v a l e a l l ’ I t a l i a i l q u a r t o p o s t o t r a i P a e s i e s p o r t a t o r i a l m o n d o , a l p a r i d e l G i a p p o n e . S i a m o s u l l a s t r a d a g i u s t a " , h a c o n c l u s o . “ O g g i s i s o n o a p e r t i u f f i c i a l m e n t e i l a v o r i d e l C o m i t a t o P a r i t e t i c o d i C o o r d i n a m e n t o , u n o s t r u m e n t o s t r a t e g i c o c h e r a f f o r z a e r e n d e s t r u t t u r a l e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a A E F I e I T - E X e c o n l e I s t i t u z i o n i . S i t r a t t a d i u n m o m e n t o s t o r i c o p e r i l s e t t o r e f i e r i s t i c o i t a l i a n o , c h e c o n t r i b u i r à a r a f f o r z a r e i l s i s t e m a p r o d u t t i v o d e l n o s t r o P a e s e e l ’ e x p o r t , c o n p a r t i c o l a r e r i l e v a n z a p e r l e P M I e l e m i c r o i m p r e s e . È n e c e s s a r i o , o g g i , c o l l a b o r a r e p e r f a r e s i s t e m a , l a v o r a r e i n s i n e r g i a e r e a l i z z a r e u n ’ o p e r a d i i n t e g r a z i o n e p e r c o n t r i b u i r e i n m o d o c o n c r e t o a l l a c r e s c i t a , a l l a c o m p e t i t i v i t à e a l l a p r o i e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l n o s t r o P a e s e , o l t r e c h e d e l M a d e i n I t a l y e d e l s a p e r f a r e i t a l i a n o n e l m o n d o . R i n g r a z i o l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , i l G o v e r n o e i n p a r t i c o l a r e i l M i n i s t r o A d o l f o U r s o p e r i l p r e z i o s o s u p p o r t o a l l ’ i n t e r o s i s t e m a ” h a d i c h i a r a t o G i o v a n n i B o z z e t t i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o e d e l C o m i t a t o P a r i t e t i c o d i c o o r d i n a m e n t o A e f i / I T - E X . L a p r i m a r i u n i o n e , p r e v i s t a a s e g u i t o d e l l a f i r m a d a l l a L e t t e r a d i i n t e n t i s o t t o s c r i t t a i l 2 6 g e n n a i o 2 0 2 6 a l M i m i t , è p r e s i e d u t a d a l P r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o , n o n c h é P r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o G i o v a n n i B o z z e t t i , c o a d i u v a t o d a i d u e v i c e p r e s i d e n t i M a u r i z i o D a n e s e e R a f f a e l l o N a p o l e o n e e s i è c o n c e n t r a t a s u d i v e r s i a s p e t t i : a r r i v a r e a u n s o g g e t t o u n i c o d i r a p p r e s e n t a n z a d e l s i s t e m a f i e r i s t i c o i t a l i a n o , p e r g a r a n t i r e u n a v o c e c o m u n e e c o o r d i n a t a n e i c o n f r o n t i d e l l e i s t i t u z i o n i g o v e r n a t i v e n a z i o n a l i , s o v r a n a z i o n a l i e d e g l i a l t r i e n t i i m p e g n a t i n e l s o s t e g n o e n e l l a p r o m o z i o n e d e l M a d e i n I t a l y ; v a l o r i z z a r e i l s i s t e m a f i e r i s t i c o n a z i o n a l e c o m e a s s e t s t r a t e g i c o a s u p p o r t o d e l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i d e l P a e s e . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o s i è d e f i n i t a l ’ o r g a n i z z a z i o n e n e l g i u g n o 2 0 2 6 d e g l i “ S t a t i G e n e r a l i d e l S e t t o r e F i e r i s t i c o ” , i n c u i v e r r a n n o a p p r o f o n d i t i a s p e t t i s t r a t e g i c i l e g a t i a l l e f i e r e q u a l i l e f i l i e r e p r o d u t t i v e , i l t u r i s m o e i l m a r k e t i n g t e r r i t o r i a l e , l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e e l a d i p l o m a z i a e c o n o m i c a , n o n c h é l a f o r m a z i o n e , l a d i g i t a l i z z a z i o n e e i l r a p p o r t o c o n l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . A l l a s e d u t a , i n s i e m e a l P r e s i d e n t e G i o v a n n i B o z z e t t i , h a n n o p a r t e c i p a t o i m e m b r i d e s i g n a t i d a l l e d u e A s s o c i a z i o n i , i n p a r t i c o l a r e , p e r l ’ A s s o c i a z i o n e e s p o s i z i o n i e f i e r e i t a l i a n e M a u r i z i o D a n e s e ( P r e s i d e n t e e v i c e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o ) , S i m o n a R a p a s t e l l a ( V i c e p r e s i d e n t e A e f i e A D d i F e d e r U n a c o m a ) , P i e t r o P i c c i n e t t i , ( C o o r d i n a t o r e d e l l a C o m m i s s i o n e i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d i A e f i ) , A n t o n i o B r u z z o n e ( A D d i B o l o g n a F i e r e ) , M a u r i z i o R e n z o E r m e t i ( P r e s i d e n t e d i I E G ) , F e d e r i c o B r i c o l o ( P r e s i d e n t e V e r o n a f i e r e ) e S o f i a C a p e l l i n i ( R e f e r e n t e A e f i ) . P e r I T - E X e r a n o p r e s e n t i R a f f a e l l o N a p o l e o n e ( P r e s i d e n t e e v i c e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o ) , A n t o n i o I n t i g l i e t t a ( P r e s i d e n t e d i G E . F I . ) , R o b e r t o F o r e s t i ( V i c e d i r e t t o r e G e n e r a l e d i F i e r a M i l a n o ) , M a s s i m i l i a n o P i e r i n i ( A D d i R X I t a l y ) , L u c a P a l e r m o ( A D d i F e d e r l e g n o A r r e d o E v e n t i ) e C l a u d i o S o l i g n a n i ( D i r e t t o r e G e n e r a l e d i I T - E X ) .