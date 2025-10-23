R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n G i a m p a o l o B e t t a m i o a b b i a m o c o n d i v i s o u n i m p o r t a n t e t r a t t o d i s t r a d a n e l l ’ i m p e g n o p o l i t i c o . N e r i c o r d o l a p a s s i o n e a d a n i m a r e l a s u a i n i z i a t i v a e l ’ e l e g a n z a c h e m a i m a n c a v a n e l l a r i v e n d i c a z i o n e d e l l e i d e e . F o r z a I t a l i a p u ò a n n o v e r a r l o t r a l e f i g u r e p i ù i l l u s t r i c h e n e h a n n o s e g n a t o l a s t o r i a . A l l a s u a f a m i g l i a v a n n o l e c o n d o g l i a n z e p i ù s e n t i t e ” . C o s ì i n u n a n o t a D e b o r a h B e r g a m i n i , d e p u t a t a e v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a .