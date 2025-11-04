R o m a , 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - " H o 7 2 a n n i e m i a m a m m a c i d i c e s e m p r e , a m e e a m i o f r a t e l l o , c h e d o b b i a m o f a r c i s p a z i o n e l l a s o c i e t à i n v i r t ù d e i n o s t r i s i s t e m i v a l o r i a l i . E n o n s o l o p e r c h é s i a m o i f i g l i d i L i l i a n a S e g r e " . L o d i c e A l b e r t o B e l l i P a c i a l C o r r i e r e d e l l a s e r a s u l s u o i n g r e s s o i n F o r z a I t a l i a . " S o n o u n l i b e r a l e e d o p o l ’ e s p e r i e n z a d e l T e r z o p o l o , c h e h o c o n t r i b u i t o a f o n d a r e , h o d e c i s o d i s p o s a r e i l p r o g e t t o d i F o r z a I t a l i a . D a m o l t i a n n i s o n o i m p e g n a t o n e l p r o g e t t o d i R o n d i n e , l a c i t t a d e l l a d e l l a p a c e d i A r e z z o v i s i t a t a a n c h e d a l c a p o d e l l o S t a t o . C r e d o n e l d i a l o g o e d a s e m p r e m i b a t t o c o n t r o i d i s c o r s i d ’ o d i o e l ’ a n t i s e m i t i s m o " , s p i e g a B e l l i P a c i r i v e l a n d o c h e l a m a d r e L i l i a n a S e g r e g l i h a d e t t o : " V a i , s e i g r a n d e ! " . " I n f a m i g l i a p o i a b b i a m o p o s i z i o n i d i v e r s e , m i o f r a t e l l o g u a r d a d i p i ù a l c a m p o p r o g r e s s i s t a : è u n s o c i a l d e m o c r a t i c o ( L u c i a n o d e b u t t ò n e g l i a n n i ’ 8 0 a P a l a z z o M a r i n o c o n i l P s i , p o i s i è c a n d i d a t o n e l 2 0 1 8 c o n L i b e r i e u g u a l i , n d r ) . I o m i s e n t o d i c e n t r o d e s t r a e m i p i a c e r e b b e c h e a n c h e i l p a r t i t o d i L u i g i M a r a t t i n f a c e s s e u n a s c e l t a d i c a m p o v e r s o d i n o i " , a g g i u n g e .