R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a n n o s i a p r e c o n l ’ e n n e s i m a s c i a d i s a n g u e e v i o l e n z a . D a M u g g i ò , d o v e u n u o m o h a a c c o l t e l l a t o l a m o g l i e d a v a n t i a l f i g l i o d i d u e a n n i , a d A n g u i l l a r a S a b a z i a , d o v e s i i n d a g a p e r l ' o m i c i d i o d i F e d e r i c a T o r z u l l o : l a v i o l e n z a p a t r i a r c a l e n o n s i f e r m a " . C o s ì i n u n a n o t a F i o r e l l a Z a b a t t a , c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e e d e s p o n e n t e d i A v s . " N e l 2 0 2 5 l a s t r a g e è a r r i v a t a a 5 9 d o n n e u c c i s e d a m a r i t i o c o m p a g n i . M a q u e s t i d a t i l i a b b i a m o s o l o g r a z i e a l l a b u o n a v o l o n t à d i a s s o c i a z i o n i e t e s t a t e g i o r n a l i s t i c h e . È i n a c c e t t a b i l e c h e i n I t a l i a m a n c h i a n c o r a u n a b a n c a d a t i p u b b l i c a i s t i t u z i o n a l e . N o n a b b i a m o i n f o r m a z i o n i d i s a g g r e g a t e : q u a n t e v i t t i m e a v e v a n o s u b ì t o s t a l k i n g ? Q u a n t e a v e v a n o f i g l i ? G l i a u t o r i i n d o s s a v a n o i l b r a c c i a l e t t o e l e t t r o n i c o ? N u l l a s a p p i a m o , u f f i c i a l m e n t e , n e m m e n o s u i t e n t a t i f e m m i n i c i d i " . " C o m e s o t t o l i n e a D o n a t a C o l u m b r o n e l s u o u l t i m o l i b r o , ' P e r c h é c o n t a r e i f e m m i n i c i d i è u n a t t o p o l i t i c o ' , i d a t i r e n d o n o v i s i b i l e c i ò c h e i l s i s t e m a v o r r e b b e r e s t a s s e i n v i s i b i l e . S e n z a s t a t i s t i c h e p u n t u a l i f o r n i t e d a u n s i t o m i n i s t e r i a l e , n o n p o s s i a m o a l i m e n t a r e u n d i b a t t i t o p o l i t i c o s e r i o n é c o s t r u i r e s t r u m e n t i d i p r e v e n z i o n e e f f i c a c i . I d a t i n o n s o n o n u m e r i , s o n o v i t e e s o n o l a b a s e p e r l a g i u s t i z i a . I l G o v e r n o s m e t t a d i e s s e r e s p e t t a t o r e e r e n d a f i n a l m e n t e t r a s p a r e n t e q u e s t a e m e r g e n z a : s o l o m i s u r a n d o i l f e n o m e n o p o t r e m o s p e r a r e d i a r g i n a r l o " .