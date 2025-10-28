R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n f e n o m e n o q u e l l o d e l l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e e d e i f e m m i n i c i d i c h e n o n s i p l a c a , l e l e g g i c i s o n o , c h i a r a m e n t e l ’ i m p e g n o è q u e l l o d i p o t e r l e m i g l i o r a r e s e m p r e , m a c ’ è m o l t a s t r a d a d a f a r e s u l p i a n o d e l l a c u l t u r a d e l r i s p e t t o p e r l a d o n n a . V a s v i l u p p a t a e p r o m o s s a i n m o d o c a p i l l a r e u n a c u l t u r a d e l n o n p o s s e s s o , d e l l a l i b e r t à d e l l a d o n n a . Q u i n d i u n g r a n d e l a v o r o v a f a t t o s u l p i a n o d e l l a p r e v e n z i o n e " . C o s ì l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e F l a v i o T o s i d i F o r z a I t a l i a . " L e g g o c h e l a v i t t i m a , a v e v a r i t i r a t o l a d e n u n c i a p e r m a l t r a t t a m e n t i d o m e s t i c i . C r e d o q u i n d i c h e l a s o c i e t à , l o S t a t o , l e i s t i t u z i o n i , s o s t e n e n d o l e a s s o c i a z i o n i , d e b b a n o p r o d i g a r s i a n c o r d i p i ù e m e g l i o n e l l ’ a i u t a r e l e d o n n e a d e n u n c i a r e ; u n a t t o c h e n o n è f a c i l e p s i c o l o g i c a m e n t e , p e r c h é a v o l t e f o r s e s i t e n d e a p e r d o n a r e l ’ u o m o , i l c o m p a g n o , i l m a r i t o , c o n l a s p e r a n z a c h e l a s i t u a z i o n e m i g l i o r i . I n v e c e l a c a s i s t i c a d i c e c h e q u a n d o c ’ è v i o l e n z a d o m e s t i c a , m a l t r a t t a m e n t i , s t a l k i n g , m o l e s t i e , l a s i t u a z i o n e , a n z i c h é m i g l i o r a r e , s p e s s o d e g e n e r a " , c o n c l u d e .