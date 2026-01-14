R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I l s u o l u n g o i m p e g n o s i n d a c a l e e p o l i t i c o , c o n c o s t a n t e a t t e n z i o n e a i t r a g u a r d i d i p a r i t à t r a d o n n a e u o m o , è s t a t o s e m p r e c a r a t t e r i z z a t o d a p a s s i o n e c i v i l e , c a p a c i t à d i d i a l o g o e a l t o s e n s o d e l l e i s t i t u z i o n i , t e s t i m o n i a t i a n c h e d a m i n i s t r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o ” . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , e s p r i m e n d o i l s u o c o r d o g l i o p e r l a s c o m p a r s a d i V a l e r i a F e d e l i .