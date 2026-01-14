R o m a , 1 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - " C o m m o z i o n e e a f f e t t o " i n a u l a a l S e n a t o p e r l a s c o m p a r s a d i V a l e r i a F e d e l i . E ' s t a t o i l p r e s i d e n t e d i t u r n o G i a n m a r c o C e n t i n a i o a d a r e f o r m a l e n o t i z i a a l l ' e m i c i c l o d i p a l a z z o M a d a m a d e l l a p e r d i t a , r i c o r d a n d o t r a l e a l t r e c o s e l a " c a p a c i t à d i d i a l o g o e l a s e n s i b i l i t à i s t i t u z i o n a l e " d e l l a F e d e l i c h e , t r a l e a l t r e c o s e , a v e v a r i c o p e r t o a n c h e i l r u o l o d i v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o . C e n t i n a i o h a c h i e s t o d i o s s e r v a r e u n m i n u t o d i s i l e n z i o i n r i c o r d o d e l l a F e d e l i , a l q u a l e h a f a t t o s e g u i t o u n a p p l a u s o b i p a r t i s a n d e l l ' a u l a .